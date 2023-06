Max Verstappen spielt mit der Formel-1-Konkurrenz nach Belieben

Der Niederländer holt beim Rennen in Montreal den 100. Formel-1-Sieg für Red Bull. Dabei lässt er sich durch nichts bremsen – auch nicht durch einen toten Vogel auf seinem Auto.

Formel-1-Piloten lassen sich selten zu harscher Kritik hinreißen. Schon gar nicht in den Aussagen, die ihre Teams nach den jeweiligen Rennen in die Welt verschicken. Da ist oft von guten Fortschritten die Rede und von einem recht ordentlichen Gefühl im Auto. Nicht zu vergessen natürlich der Hinweis darauf, dass nun konzentriert weitergearbeitet werden müsse. Noch nie war davon zu hören, dass ein Fahrer die Arbeit einstellen werde. Hätte doch mal was.

Vielleicht aus der Sinnlosigkeit des Tuns heraus. Das könnte auf die Konkurrenten von Red Bull zutreffen, wobei Konkurrenz womöglich ein in die Irre führender Begriff ist. Konkurrent bedeutet, dass ein Herausfordern des Gegners möglich ist, dass die Chance auf eigene Erfolge besteht. Das aber ist Stand jetzt in der Formel 1 nicht der Fall. Red Bull und Max Verstappen dominieren, sie lassen ihre mitfahrenden Kollegen Rennen für Rennen verzweifeln.

Acht Auftritte hatte die Formel 1 in dieser Saison, achtmal kam der Sieger aus dem österreichischen Team. Sechsmal hieß er Max Verstappen, zweimal Sergio Perez. Zahlen einer klaren Überlegenheit. Auch wenn Hamilton nach seinem dritten Platz für Mercedes am Sonntag in Montreal sagte: "Wir kommen den Führenden langsam näher." Der Brite aber fügte auch an: "Es ist wahrscheinlich, dass Red Bull dieses Jahr alle Rennen gewinnt, wenn Aston Martin oder wir nicht noch viel mehr Leistung ins Auto bekommen oder ihre Autos ausfallen."

Max Verstappen steht in der Formel 1 auf einer Stufe mit Ayrton Senna

Neun Sekunden lag Verstappen am Sonntag vor Fernando Alonso im Aston Martin, was nach einem gesamten Rennen nach gar nicht so viel klingt. Allerdings hatte der Niederländer recht früh seinem Auto Schonung verschrieben und nicht mehr die volle Leistung abgerufen. Zudem hatte sich ein toter Vogel im Bremsschacht verfangen, der dort bis zum Rennende klebte. "Ich glaube, dass es nicht unser bester Tag war", sagte denn auch Max Verstappen hinterher.

Der Weltmeister weiß um seine Dominanz und beherrscht neben all den Fertigkeiten auf der Rennstrecke auch die Kunst des verbalen Austeilens. Zweimal Weltmeister ist der 25-Jährige bereits, in diesem Jahr wird er voraussichtlich seinen dritten Titel hinzufügen. 41 Rennen hat er bereits gewonnen, was ihn auf eine Stufe mit Ayrton Senna stellt. Für seinen Rennstall war es der 100. Grand-Prix-Sieg. Zahlen, die beeindrucken. Aber eben auch Zahlen, die ihn nicht abbremsen lassen. "Das nächste Ziel sind 200 Siege", sagte Verstappen. Gegrinst hat er dabei nicht.

Sein Teamchef Christian Horner ist ähnlich Erfolgs-besessen wie er selbst. "27 Prozent der Rennen, an denen wir teilgenommen haben, haben wir gewonnen. Das ist eine unglaubliche Statistik", sagte Horner am Sonntag. Nur Ferrari (241), McLaren (183), Mercedes (125) und Williams (114) standen häufiger auf Platz eins. 2009 hatte Red Bull seinen ersten Sieg geholt, damals hieß der Fahrer Sebastian Vettel. Viermal wurde der Heppenheimer mit den Österreichern Weltmeister. Vom einstigen Spaßteam, als das der Red-Bull-Konzern zunächst aufgetreten war, ist nichts mehr zu spüren. Die harte Arbeit zahlt sich aus.

Lewis Hamilton sieht Mercedes auf dem richtigen Weg in der Formel 1

Verstappen möchte weitere Bestmarken setzen. Er möchte die Königsklasse jahrelang dominieren. So wie es den bisherigen Rekordweltmeistern Michael Schumacher und Lewis Hamilton mit ihren jeweils sieben Titeln gelungen ist. Hamilton träumt nach wie vor davon, irgendwann seinen achten Triumph zu feiern und damit alleiniger Rekordhalter zu sein. Momentan aber verzweifelt auch der Brite an Verstappen. Hamilton aber ist ein von Grund auf optimistischer Mensch, weshalb er sagte: "Ich glaube, dass wir sie irgendwann erreichen werden, wir befinden uns auf dem richtigen Weg."

Mercedes war lange Zeit an der Spitze der Formel 1. Zuletzt allerdings ist Red Bull davongezogen, auch Ferrari und Aston Martin waren zeitweise stärker. In den vergangenen Rennen aber schob sich Mercedes mehr und mehr wieder in die Verfolgerrolle Nummer eins, was auch an anhaltenden Problemen bei Ferrari lag. Die Scuderia ist weit entfernt von den eigenen Ansprüchen. In Kanada sprangen immerhin die Plätze vier und fünf für Charles Leclerc und Carlos Sainz heraus.

Leclerc sprach hinterher von einem soliden Rennen und einem guten Gefühl im Auto. Und davon, dass sein Team einige Schritte nach vorne gemacht habe. Was man eben so sagt als wohlerzogener Formel-1-Fahrer. Nicht zu vergessen, dass Ferrari sich weiter mächtig anstrengen werde, diese positiven Schritte auch in den nächsten Rennen zu bestätigen. Im Idealfall schon in Spielberg. Beim Heimrennen von Red Bull. Es ist keine Frage, wer da Favorit ist.