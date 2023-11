Mercedes-Teamchef: "Nur Narren sind Optimisten"

Mercedes-Teamchef Toto Wolff will sich von den Hoffnungen auf den ersten Sieg der Silberpfeile in der Formel 1 seit fast einem Jahr nicht zu sehr verleiten lassen.

"Nur Narren sind Optimisten", sagte der 51 Jahre alte Wiener im Fahrerlager des Großen Preises von São Paulo. Auf dem Kurs in Interlagos gewann George Russell am 13. November 2022. Es ist bisher der einzige Mercedes-Sieg seit fast zwei Jahren. Rekordweltmeister Lewis Hamilton siegte zuletzt am 5. Dezember 2021 beim Rennen in Saudi-Arabien.

"Wir haben ermutigende Geschwindigkeit in den jüngsten Rennen gezeigt", betonte Wolff. Am vergangenen Sonntag hatte es Hamilton in Mexiko-Stadt auf Rang zwei hinter dem bereits erneut als Weltmeister feststehenden Max Verstappen im Red Bull geschafft. "Hoffentlich können wir ihn herausfordern", sagte Wolff über den dominanten 26 Jahre alten Niederländer, der in dieser Saison schon 16 Grand-Prix-Siege feierte.

(dpa)