Formel 1: Großer Preis von Miami 2024 - Zeitplan und Infos zur Strecke

Die Formel 1 kehrt 2024 für die dritte Austragung des Miami Grand Prix in den Sunshine State zurück. Infos rund um Zeitplan, Termine, Strecke und Uhrzeiten gibt es hier.

Der Große Preis von Miami steht an sechster Stelle im Rennkalender der Formel-1-Saison 2024. In diesem Jahr wird das Rennen im US-Bundesstaat Florida bereits zum dritten Mal ausgetragen. Die dafür vorgesehene Rennstrecke, der Miami International Autodrome, ist rund um das Hard Rock Stadium angelegt - dieses wiederum ist die Heimspielstätte der Miami Dolphins aus der NFL.

Eigentlich hätte der erste Grand Prix in Miami bereits 2021 stattfinden sollen. Allerdings wurde das Premierenrennen auf 2022 verschoben, nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie. Mit über 240.000 anwesenden Zuschauern, verteilt über das gesamte Rennwochenende, war gleich die erste Ausgabe des Rennens ein Erfolg. Der Miami International Autodrome ist der elfte Veranstaltungsort in den USA, der einen Grand Prix ausrichtet.

Wann finden die Trainingseinheiten und das Qualifying zum Großen Preis von Miami 2024 statt? Um wie viel Uhr beginnt das Rennen im Sunshine State? Alle Infos zum sechsten Saisonrennen der Formel 1 gibt es hier.

Zeitplan beim Miami-GP 2024: Termine und Uhrzeit des Rennens in Florida

Das Rennwochenende rund um den Großen Preis von Miami 2024 beginnt in diesem Jahr am 3. Mai und fällt damit auf einen Freitag. An diesem Termin finden die erste freie Trainingseinheit sowie das Sprint-Qualifying statt. Ursprünglich hieß letztere Session "Sprint-Shootout", diese Bezeichnung wurde jedoch vor Beginn der laufenden Saison aus dem Regelbuch gestrichen. Nach dem Sprintrennen und dem Qualifying am Samstag findet dann am Folgetag, dem 5. Mai, das Hauptrennen statt. Der Start erfolgt um 22 Uhr nach deutscher Zeit - vor Ort in Miami ist es dann allerdings erst 16 Uhr. Der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis von Miami 2024 im Überblick:

1. Training: Freitag, 3. Mai 2024 ab 18.30 Uhr

Sprint-Qualifying: Freitag, 3. Mai 2024 ab 22.30 Uhr

Sprint: Samstag, 4. Mai 2024 ab 18 Uhr

Qualifying: Samstag, 4. Mai 2024 ab 22 Uhr

Rennen: Sonntag, 5. Mai 2024 ab 22 Uhr

Die Übertragung der Formel-1-Saison 2024 übernimmt erneut der Pay-TV-Sender Sky. Dort gibt es alle Rennen inklusive Training und Qualifying in voller Länge zu sehen. Aufgrund eines Deals mit dem Kölner Privatsender RTL wird 2024 aber auch wieder mehr Formel 1 im Free-TV gezeigt: Insgesamt sieben Rennen werden kostenlos im linearen Fernsehen übertragen.

Formel-1-GP von Miami 2024: Alle Infos zur Strecke in Florida

Die temporäre Rennstrecke mit dem Namen Miami International Autodrome feierte am 7. Mai 2022 ihr Formel-1-Debüt. Tatsächlich wurden 36 verschiedene Layouts simuliert, ehe man sich auf die endgültige Strecke mit insgesamt 19 Kurven geeinigt hat - dabei gibt es mehr Links- als Rechtskurven, nämlich zwölf an der Zahl. Die Streckenlänge beträgt 5,412 Kilometer.

Der Stadtkurs beinhaltet einige Tücken. Vor der Schikane bei Kurve 14/15 etwa geht es leicht bergauf. An dieser Stelle müssen die Fahrer eine kleine Kuppe überwinden, bevor es am Kurvenausgang wieder leicht bergab geht. Exakt diese Passage stößt des Öfteren auf Fahrerkritik: Es handle sich dabei um eine sogenannte "Micky-Maus-Schikane", die den Fluss der Rennstrecke breche, heißt es. Zuletzt holte der Niederländer Max Verstappen 2023 in Miami den Sieg.

Die Eckdaten zur Rennstrecke in Miami auf einen Blick: