Formel 1 Norris ohne Illusionen im WM-Kampf: «Die Tür ist fast zu»

Punkt um Punkt rückt Lando Norris in der zweiten Saisonhälfte der Formel-1-WM an Titelverteidiger Max Verstappen heran - bis in Brasilien alles in sich zusammenfällt. Das gesteht auch der Brite ein.