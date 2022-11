Rekordchampion Hamilton wird Ehrenbürger in Brasilien

In einer feierlichen Zeremonie hat Formel-1-Superstar Lewis Hamilton im brasilianischen Kongress den Titel Ehrenbürger von Brasilien erhalten.

"Jetzt kann ich endlich sagen, dass ich einer von euch bin", sagte Hamilton dem brasilianischen Nachrichtenportal "G1" zufolge, nachdem er die Auszeichnung in der Hauptstadt Brasília unter großem Jubel der Abgeordneten bekommen hatte. "Ich liebe Brasilien, ich habe Brasilien immer geliebt." Nun sei das südamerikanische Land auch ganz offiziell eine weitere Heimat Hamiltons.

Die brasilianische Formel-1-Ikone Ayrton Senna ist Hamiltons Vorbild. Den ersten seiner sieben WM-Titel gewann er 2008 in Sao Paulo. Nach seinem Sieg in Interlagos in der Vorsaison feierte Hamilton mit einer brasilianischen Fahne auf dem Podium. Daraufhin schlug der Kongressabgeordnete Andre Figueiredo vor, den Briten zum brasilianischen Ehrenbürger zu machen.

Seit Ende des Vorjahres darf sich der Rennfahrer bereits Sir Lewis nennen. Damals war er auf Schloss Windsor vom damaligen Thronfolger Prinz Charles zum Ritter geschlagen worden. Am kommenden Sonntag steht der Große Preis von Brasilien in Sao Paulo an.

