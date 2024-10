Sainz auf Pole in Mexiko - Verstappen Zweiter vor Norris

Carlos Sainz hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Mexiko gesichert. In einer spannenden Qualifikation verwies der spanische Ferrari-Pilot den Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Für Sainz ist es die erste Pole in diesem Jahr, für Verstappen ein bemerkenswerter Erfolg nach vorherigen Problemen auf dem Kurs in über 2200 Metern Höhe vorher. «Ich bin sehr froh, in der ersten Startreihe zu stehen, damit hatte ich nicht gerechnet», sagte Verstappen.

Sein WM-Verfolger Lando Norris reihte sich hinter dem 27 Jahre alten Niederländer ein, der in den vergangenen drei Jahren das Mexiko-Rennen gewonnen hat. Im Klassement liegt er vor dem Grand Prix an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) 57 Punkte vor Norris im McLaren. Die gute Form von Ferrari bestätigte Austin-Sieger Charles Leclerc auf dem vierten Platz. In der dritten Startreihe werden George Russell und Lewis Hamilton stehen. Nico Hülkenberg kam in die Top Ten als Zehner im Haas.

Für Norris' und vor allem auch Verstappens jeweiligen Teamkollegen endete die Qualifikation in einem Desaster. Oscar Piastri schied im McLaren als 17. aus, Sergio Pérez im Red Bull als 18. Kopfschüttelnd saß der Mexikaner in seinem Wagen und versuchte vor seinem Heimpublikum die Fassung zu wahrend, als er den Helm abgesetzt hatte.

Für Pérez bedeutete der K.o. im ersten Zeitabschnitt ein weiterer heftiger Rückschlag im Kampf um seinen Verbleib bei Red Bull. Noch bevor überhaupt eine Runde auf dem Autodrómo Hermanos Rodríguez beim diesjährigen Grand Prix in Mexiko gedreht worden war, hatte er seine bisherige Saison als schrecklich bezeichnet. Vor den eigenen und oft wieder bunt geschminkten Fans sollte der Wendepunkt kommen. Das misslang gründlich.

In der Konstrukteurswertung droht nun auch noch Ferrari an Red Bull vorbeizuziehen und Platz zwei einzunehmen. Die Spekulationen selbst über ein vorzeitiges Aus in diesem Jahr von Pérez dürften auch wieder zunehmen.

Verstappen legt vor, Zeit wird aber gestrichen

Nicht in die Top Ten in der Startaufstellung bei seiner 400. Grand-Prix-Teilnahme schaffte es Fernando Alonso. Der 43 Jahre alte Spanier kam im Aston Martin nicht über den 13. Platz hinaus. Nach einem Abflug von Yuki Tsunoda im Racing Bull kurz vor Schluss des zweiten Qualifikationsabschnitts hatte auch Alonso keine Chance mehr auf einen weiteren schnellen Versuch.

Als es um die Pole ging, legte erstmal Verstappen vor, wurde aber von Sainz überholt. Doch damit nicht genug. Verstappens Zeit wurde gestrichen, er hatte die Strecke in einer Passage verlassen mit seinem Red Bull. Ein Versuch blieb noch. Und dabei raste er immerhin in Startreihe eins und vor seinen WM-Herausforderer.

Die Atmosphäre beim Rennen ist eine besondere. Foto: Fernando Llano/AP/dpa

Für den Lokalmatador Sergio Pérez lief es gar nicht gut. Foto: Fernando Llano/AP/dpa