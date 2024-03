Formel 1: Singapur-GP 2024 - Termine, Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Singapur ist 2024 erneut Teil der Formel-1-WM. Hier kommen alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung und Strecke.

Die Formel 1 wird als höchstrangige Rennserie des Formelsports von der Fédération Internationale de l’Automobile FIA) veranstaltet. Sie gilt als Königsklasse des Automobilsports. Diese rund um den Globus ausgetragene Veranstaltung stellt die anspruchsvollsten technischen, fahrerischen und finanziellen Anforderungen an Fahrer und Konstrukteure. Ursprünglich als Internationale Grand-Prix-Formel bekannt, wurde sie 1950 zur Automobil-Weltmeisterschaft für Fahrer und ab 1958 auch für Konstrukteure erweitert. Seit 1981 wird die Weltmeisterschaft unter der offiziellen Bezeichnung FIA Formula One World Championship ausgetragen.

2024 gibt es 24 Rennen, und nicht nur auf der Piste scheint es spannend zu werden. Gleich zu Beginn der Saison geht es im erfolgreichen Rensstall Red und rund um den nicht weniger erfolgreichen Fahrer Max Verstappen richtig zur Sache. Jetzt wird auch Verstappens Vater Jos auf Schlachtfeld gezerrt. Er steht im Verdacht, an den Enthüllungen über ein angebliches Fehlverhalten von Red-Bull-Teamchef Christian Horner nicht ganz unbeteiligt zu sein.

Doch zurück auf die Strecke. Die Formel 1 kehrt für immerhin sieben Rennen ins deutsche Free-TV zurück, der GP von Singapur gehört allerdings leider nicht dazu. Wann laufen die Trainingseinheiten und das Qualifying zum Grand Prix in dem südostasiatischen Stadtstaat? Um wieviel Uhr beginnt das Sonntagsrennen? Alle Infos zum 18. Event der Saison 2024 in der Formel 1 gibt es hier.

Zeitplan beim Singapur-GP 2024: Termine und Uhrzeit des Rennens auf dem "Marina Bay Street Circuit"

Die ersten beiden Trainingseinheiten finden am Freitag statt, das dritte Training sowie das Qualifying am Samstag. Das 18. Rennen der Formel 1-Saison wird am Sonntag ausgetragen. Laut Formel 1-Rennkalender 2024 beginnt das Rennen um 14 Uhr deutscher Zeit, da ist es in Singapur schon 20 Uhr. Der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis von Singapur im Überblick:

1. Training: Freitag, 20. September 2024, ab 11.30 Uhr

2. Training: Freitag, 20. September 2024, ab 15 Uhr

3. Training: Samstag, 21. September 2024, ab 11.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 21. September 2024, ab 15 Uhr

Rennen: Sonntag, 22. September 2024, ab 14 Uhr

Die Übertragung der Formel 1 in der Saison 2024 liegt beimPay-TV-Sender Sky. Der Anbieter zeigt sämtliche Rennen der Saison einschließlich Training und Qualifying in voller Länge. Durch einen Deal mit RTL gibt es 2024 aber auch wieder mehr Formel 1 im Free-TV: Sieben Rennen laufen gratis bei dem Kölner Privatsender, dieses hier allerdings nicht.

Formel 1 in Singapur: Infos zur Rennstrecke

Die Rennstrecke "Marina Bay Street Circuit" in Singapur ist eine vergleichsweise junge Strecke, die im Jahr 2008 erbaut wurde. Jährlich wird hier der Große Preis von Singapur ausgetragen. Benannt ist die Strecke nach ihrer Nähe zur Marina Bay im Hafengebiet von Singapur, ähnlich wie die Strecke des Großen Preises von Monaco liegt sie in Wassernähe. Um das Rennen europäischen Formel-1-Zuschauern wie gewohnt nachmittags im Fernsehen zu präsentieren, wurde der Grand Prix von Singapur als Nachtrennen konzipiert, was sich positiv auf die TV-Einschaltquoten auswirken soll.

Der "Marina Bay Circuit" zählt zu den anspruchsvollsten Strecken im Rennkalender. Der unebene Straßenbelag und die feuchten Bedingungen stellen hohe Anforderungen an die Geschicklichkeit und Kondition der Fahrer. Mit insgesamt 23 Kurven erfordert die Strecke präzises Lenkvermögen. Die Rennstrecke erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 308,706 km, wobei die Fahrer 61 Runden mit einer Rundendistanz von 5,063 km absolvieren. Besonders einzigartig sind einige Merkmale der Strecke, wie beispielsweise die Kurve 18, in der die Fahrer unter einer Tribüne hindurchfahren. Die temporäre Rennstrecke läuft zu 70 Prozent über öffentliche Straßen.

Wissenswertes zur Rennstrecke in Singapur auf einen Blick: