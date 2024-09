Vor der Qualifikation: Russell knapp vor Leclerc in Baku

George Russell hat im Mercedes im letzten Freien Formel-1-Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan die schnellste Runde gedreht. Der Brite verwies Charles Leclerc, der am Freitag die Tagesbestzeit im Ferrari aufgestellt hatte, um 13 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Leclerc konnte in den vergangenen drei Jahren auf dem Kurs in Baku die Pole Position holen.

Hinter Russell und Leclerc kam der WM-Zweite Lando Norris im McLaren auf den dritten Platz. Vierter wurde dessen australischer Teamkollege Oscar Piastri, der seinem Stallrivalen beim Kampf um den WM-Titel gegen Spitzenreiter Max Verstappen helfen soll.

Norris liegt 62 Punkte hinter dem dreimaligen Champion Verstappen, der in der einstündigen Einheit Fünfter in seinem Red Bull wurde. In der Teamwertung fehlen McLaren auf Red Bull nur noch acht Zähler.

Zweimal musste das ohnehin nur einstündige Training auf dem engen und anspruchsvollen Kurs, bei dem Nico Hülkenberg den 16. Platz belegte, unterbrochen werden. Zunächst stoppte ein Defekt den Alpine des Franzosen Esteban Ocon, später demolierte Oliver Bearman die linke Front seines Haas.

Der Brite - im kommenden Jahr Stammfahrer beim US-Team - vertritt an diesem Wochenende neben Hülkenberg den gesperrten Kevin Magnussen. Der Däne sammelte mehr Strafpunkt in der bisherigen Saison, als erlaubt sind.