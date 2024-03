Formel 1: Großer Preis der USA 2024 in Austin - Zeitplan und Infos zu Strecke

In der aktuellen Formel-1-Saison findet der USA-GP 2024 in Austin statt. Alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke gibt es hier.

Mit ihrer stattlichen Anzahl von ganzen 24 Rennen in der Saison 2024 könnte die aktuelle F1-Saison für Fahrer und Teams eine Herausforderung werden. Nach den Vorfällen mit selbstständig agierenden Kanaldeckeln in Bahrain sorgten mittlerweile auch Ereignisse außerhalb des eigentlichen Renngeschehens für Spannung und Gerüchte. Dazu gehören kritische Stimmen zum Red-Bull-Teamchef Christian Horner sowie Spekulationen über mögliche Fahrerwechsel, insbesondere im Hinblick auf den dominierenden Max Verstappen.

Die Formel 1 hält diesmal mit sieben Rennen Einzug ins deutsche Free-TV , allerdings ist der USA-GP von Austin bedauerlicherweise nicht darunter. Wir liefern hier die Zeiten für die Trainingseinheiten und das Qualifying zum Grand Prix in Texas. Wann beginnt das Sonntagsrennen? Alle Informationen zum 19. Event der Saison 2024 in der Formel 1 finden sich hier.

Zeitplan beim USA-GP 2024: Termine und Uhrzeit des Rennens in Austin, Texas

Die ersten beiden Trainingseinheiten finden am Freitag statt, das dritte Training am Samstag. Das Qualifying startet nach deutscher Zeit am Sonntag genau um Mitternacht, das 19. Rennen der Formel 1-Saison wird wie üblich ebenfalls am Sonntag ausgetragen. Im Formel 1-Rennkalender 2024 beginnt das Rennen um 21 Uhr deutscher Zeit, da ist es in Texas erst 14 Uhr. Das Rennen in Texas ist eines von sechs Sprint-Rennen im Jahr 2024. Der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis der USA im Überblick:

1. Training: Freitag, 18. Oktober 2024, ab 19.30 Uhr

Sprint Qualifying: Freitag, 18. Oktober 2024, ab 23.30 Uhr

Sprint: Samstag, 19. Oktober 2024, ab 20 Uhr

Qualifying: Sonntag, 20. Oktober 2024, ab 0 Uhr

Rennen: Sonntag, 20. Oktober 2024, ab 21 Uhr

In der Saison 2024 übernimmt die Übertragung der Formel 1 exklusiv der Pay-TV-Sender Sky. Der Anbieter zeigt alle Rennen der Saison sowie das Training und das Qualifying in ihrer gesamten Länge. Dank einer Vereinbarung mit RTL gibt es jedoch auch wieder mehr Formel-1-Berichterstattung im Free-TV: Sieben Rennen werden kostenlos auf dem Kölner Privatsender ausgestrahlt, jedoch nicht das in Austin.

Formel 1 in den USA: Alle Infos zur Strecke in Austin

Im Lauf der Jahre wurde der Austragungsort des Grand Prix der USA mehrmals gewechselt. Zunächst fand das Rennen in Watkins Glen (New York) statt, bevor es dann nach Detroit und schließlich nach Phoenix verlegt wurde. Im Anschluss an eine Pause wurde das Rennen dann achtmal in Indianapolis ausgetragen, wo die deutsche Formel-1-Legende Michael Schumacher fünfmal siegte.

Seit 2012 findet der Große Preis der USA in Austin (Texas) statt. Ursprünglich war der Vertrag mit der dortigen Rennstrecke bis 2021 befristet, wurde aber dann doch verlängert. Mit Sebastian Vettel hat bereits ein Deutscher auf diesem Kurs gewonnen. Die letzten drei Rennen des USA-GP konnte der Niederländer Max Verstappen für sich entscheiden.

Einige Eckdaten zur Rennstrecke in Austin: