Verstappen sichert sich in Japan die Pole Position

Max Verstappen macht in Japan keine Fehler. Im vierten Qualifying des Jahres rast der Formel-1-Weltmeister im Red Bull zum vierten Mal auf die Pole Position.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht das dritte Jahr nacheinander vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Japan. Die Pole Position für das Rennen am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) in Suzuka sicherte sich der 26-jährige Niederländer mit einer Zeit von 1:28,197 Minuten.

Verstappen landete knapp vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Peréz, der mit nicht mal einer Zehntelsekunde Rückstand Zweiter wurde. Rang drei ging an Lando Norris im McLaren. Für Dominator Verstappen war es die 36. Pole Position seiner Karriere und die vierte in Folge in dieser Saison.

Nico Hülkenberg, auch in diesem Jahr der einzige deutsche Fahrer im Feld, steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Platz zwölf. Der 36-Jährige aus dem Rheinland verpasste die letzte Qualifikationsrunde der Top Ten nur knapp.

Vor dem vierten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) führt Verstappen in der WM-Wertung mit 51 Punkten nur knapp vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (47) und Peréz (46). Verstappen war im vergangenen Rennen in Australien wegen eines technischen Defekts nicht ins Ziel gekommen, ist aber in Japan erneut der große Favorit. In den vergangenen beiden Jahren hatte er den Grand Prix jeweils gewinnen können.

(dpa)