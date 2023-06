Verstappen: Red Bull kann alle Formel-1-Rennen gewinnen

Max Verstappen geht als Favorit in das Formel-1-Rennen in Barcelona. Der Niederländer traut seinem Team komplette Dominanz zu. Selbstverständlich sei das aber nicht.

Weltmeister Max Verstappen hält Siege für sein Red-Bull-Team in allen 22 Formel-1-Saisonrennen für möglich.

"Allem Anschein nach können wir das. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, weil immer etwas schiefgehen kann", sagte der 25-Jährige aus den Niederlanden in Barcelona: "Es wird auch Strecken geben, wo nicht alles passt." Auch eigene Fehler könnten passieren. Blicke man derzeit auf die Leistungen der Autos, sei der Bolide von ihm und Teamkollege Sergio Perez aber überlegen, sagte er. Von den bisherigen Saisonrennen gewann Verstappen vier und Perez die beiden weiteren.

Verstappen in Spanien Favorit

Verstappen führt vor dem siebten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Spanien in der WM-Wertung mit 39 Punkten Vorsprung vor Perez. Der zweimalige Weltmeister, der auch im Vorjahr in Spanien triumphiert hatte, gilt erneut als großer Favorit. "Wir machen unser normales Programm hier, nichts besonders", sagte Verstappen. Große technische Verbesserungen an seinem Auto wird es demnach an diesem Wochenende nicht geben.

Verstappen verspürt große Vorfreude an dem Ort, an dem er 2016 als 18-Jähriger seinen ersten Grand-Prix-Sieg feierte. "Hier erwacht ein Formel-1-Auto zum Leben", sagte der Titelverteidiger am Circuit de Barcelona-Catalunya. Nach seinem Sieg am vergangenen Sonntag auf den Stadtkurs von Monaco kehrt die Rennserie wieder auf eine klassische Strecke zurück, auf der mehr Motorenleistung gefragt ist. "Normalerweise sollte es hier für uns gut aussehen. Wenn wir eine gute Balance im Auto haben, wird es gut", sagte Verstappen.

(dpa)