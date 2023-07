Belgien-GP bei der Formel 1 2023: Alle Infos rund um Zeitplan, Termine und Strecke

Der Große Preis von Belgien in der Formel 1 findet 2023 wieder statt. Alle Infos über Termin, Zeitplan und Strecke in den belgischen Ardennen erfahren Sie hier.

Auch die Formel-1-Saison 2023 macht wieder Halt in Belgien. Das erste Formel-1 Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, nahe der deutsch-belgischen Grenze, fand im Jahre 1950 statt. Damals fuhr der Argentinier Juan Manuel Fangio als Erster durch das Ziel. Seit 1985 wird auf dieser in den belgischen Ardennen gelegenen Strecke regelmäßig der Große Preis von Belgien der Formel 1 ausgetragen.

Im letzten Jahr konnte sich Max Verstappen in seiner belgischen Heimat auf dem Siegerpodest ganz oben feiern lassen. Rekordhalter mit sechs Erfolgen ist die deutsche Formel-1-Ikone Michael Schumacher. Sebastian Vettel, der in Belgien drei Mal zum Sieg fuhr, wird jedoch nicht dabei sein. Im vorigen Jahr gab er bekannt, seine Karriere zu beenden.

Neben dem konkreten Zeitplan zum Grand Prix in Belgien sowie der jeweiligen Termine mit haben wir darüber hinaus Informationen über die Strecke des Circuit de Spa-Francorchamps zusammengestellt.

Großer Preis von Belgien 2023: Termine und Uhrzeiten im Zeitplan

Das Wochenende vom 28. bis zum 30. Juli hat für Motorsportfans ein volles Programm zu bieten. Wie dem Formel-1-Rennkalender 2023 zu entnehmen ist, findet das eigentliche Rennen am 30. Juli um 15 Uhr statt. Davor fand jedoch am Freitag, dem 28. Juli zunächst das erste Training von 13.30 bis 14.30 Uhr statt, um am frühen Abend durch das Qualifying von 17 bis 18 Uhr ergänzt zu werden. Am Samstag dem 29. Juli wurde ab 12 Uhr das zweite Training absolviert. Am Nachmittag kam es vor dem eigentlichen Rennen am Sonntag von 16.30 bis 17.30 Uhr noch zum Sprint.

Einen übersichtlichen Zeitablauf des Belgien-GP haben wir noch einmal zusammengefasst, wie er auf der offiziellen Website angegeben wird.

1. Training: Freitag, 28. Juli 2023, ab 13.30 Uhr

Qualifying: Freitag, 28. Juli 2023, ab 17 Uhr

2. Training: Samstag, 29. Juli 2023, ab 12 Uhr

Sprint: Samstag, 29. Juli, ab 16.30 Uhr

Rennen: Sonntag, 30. Juli, ab 15 Uhr

Belgien-GP 2023: Alle Infos zur Strecke

Die Strecke des Circuit de Spa-Francorchamps erfreut sich nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei den Fahrern großer Beliebtheit und liegt auf dem Gebiet von Malmedy und Stavelot in der Wallonischen Region Belgiens. Durch das hügelige Profil, die schnellen Kurven und der Einbettung inmitten von Tannenwäldern wird der Rundkurs von Belgien auch als schönste Rennstrecke der Welt beschrieben. 2017 kamen über 265.000 Besucher, um das Spektakel um den Großen Preis von Belgien zu verfolgen, und stellten damit einen neuen Rekord auf.

Zur Übersicht eine kurze Beschreibung des Circuit de Spa-Francorchamps: