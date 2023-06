Formel 1: Österreich-GP 2023 in Spielberg - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

Anfang Juli 2023 geht es bei der Formel 1 um den Großen Preis von Österreich auf der Rennstrecke in Spielberg. Alles rund um Termine, Zeitplan und Uhrzeit, sowie Informationen zur Strecke haben wir hier für Sie.

Es ist bereits die 74. Formel-1-Weltmeisterschaft und im Sommer 2023 geht es in die nächste Runde: Der Große Preis von Österreich steht an und findet auf dem österreichischen Red-Bull-Ring in Spielberg statt. Der erste Große Preis von Österreich wurde auf dieser Strecke 1997 ausgetragen, bei dem die Fahrer insgesamt 306,452 Kilometer zurücklegen. Den Rekord hält der Spanier Carlos Sainz mit einer Zeit von 1:05.619 Minuten im Jahr 2020.

Da Sebastian Vettel bereits im Juli 2022 seinen Rücktritt aus der Formel-1-Weltmeisterschaft zum Saisonende bekannt gab, wurde sein Cockpit bei Aston Martin von Fernando Alonso übernommen. Unter den deutschen Rennfahrern sind bei der diesjährigen Weltmeisterschaft Mick Schuhmacher als Test- bzw. Ersatzfahrer mit Mercedes sowie Niko Hülkenberg als Stammfahrer für Haas dabei.

Bei der Formel-1-Weltmeisterschaft im Jahr 2023 ist neu, dass die Anzahl der 2021 eingeführten Sprint-Rennen von drei auf sechs erhöht wurde. Dies geschah bei den Rennen in Belgien, Baku, Brasilien, Österreich, Austin und Katar. Außerdem wurden auf den Strecken in Bahrain, Dschidda, Melbourne, Baku und Miami die DRS-Zonen geändert.

Der Große Preis von Österreich 2023: Termin und Uhrzeit zum Rennen

Dem Formel-1-Rennkalender der Saison 2023 zufolge geht es für die Rennfahrer im Juli nach Österreich. Um den großen Preis von Österreich wird innerhalb mehrerer Tage gekämpft. Los geht es mit der ersten Trainingseinheit am 30. Juni 2023 und dem darauffolgenden Qualifying. Am 1. Juli folgt dann das zweite Training und Sprints. Das Rennen findet schließlich am 2. Juli statt und beginnt um 15 Uhr.

Das sind alle Termine des Großen Preis von Österreich auf einen Blick:

1. Training: Freitag, 30. Juni 2023, 13.30 Uhr - 14.30 Uhr

Qualifying: Freitag, 30. Juni 2023, 17 Uhr - 18 Uhr

2. Training: Samstag, 1. Juli 2023, 12.30 Uhr - 13.30 Uhr

Sprints: Samstag, 1. Juli 2023, 16.30 Uhr -17.30 Uhr

Rennen: Sonntag, 2. Juli 2023, ab 15 Uhr

Formel 1 in Österreich 2023: Infos zur Strecke

Im Jahr 1969 wurde die Strecke in ihrer frühen Form als Österreichring eröffnet. Ab 1997 bis 2003 er zum A1-Ring und glich sich dem heutigen Verlauf nach und nach an. Nach längeren Umbauten wurde er schließlich am 15. Mai 2011 wiedereröffnet und seitdem für die Formel 1 nicht mehr verändert.

Es gibt 71 Runden, was bei einer Streckenlänge von 4,318 Kilometern insgesamt eine Renndistanz von 306,198 Kilometern ausmacht.

Der Red-Bull-Ring gehört zu den kleineren Rennbahnen und besteht aus drei Geraden, die durch einige ansteigende Rechtskurven getrennt sind. Die Strecke besteht somit aus einigen tückischen Geschwindigkeitsfallen, die es zu meistern gilt. Geht es wieder bergab, müssen die Fahrer geschickt durch eine Reihe schneller Kurven gelangen, darunter die Rindt-Rechtskurve, benannt nach dem ersten Formel-1-Champion Österreichs. Dabei müssen die Autos zwischenzeitlich von über 320 km/h auf 70 km/h herunterbremsen.

Wissenswertes zur Rennstrecke in Österreich auf einen Blick: