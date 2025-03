Pressestimmen zum Formel-1-Start: «Norris überlebt alles»

Melbourne (dpa)

Großbritannien

«Daily Mail»: «Lando Norris überlebte einen späten Regenschauer und einen besorgniserregenden Ausritt ins Kiesbett nur knapp und gewann den nassen und verrückten Großen Preis von Australien um Haaresbreite.»

«Independent»: «Norris überlebte einen Regenschauer und einen späten Angriff von Max Verstappen, um seine Saison mit einem Sieg in einem wilden, verrückten und spannenden Rennen zu eröffnen, in dem sechs Autos nach von Unfällen ausschieden.»

«Sun»: «Land Down Under - Lando Norris besiegt Max Verstappen in einem epischen Australien-GP mit sechs Fahrern, die k.o. gehen und einem Hamilton, der auf seinen Renningenieur schimpft.»

Australien

«The Australian»: «Piastri nimmt die Schuld auf sich, während der australische Formel-1-Fluch Norris den Sieg beschert. Das Wetter in Melbourne hat dem Großen Preis von Australien einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber Oscar Piastri sagt, dass niemand außer ihm schuld daran ist, dass sein Tag in einem Desaster endete - im Gegensatz zu dem seines Teamkollegen Lando Norris.»

«Sydney Morning Herald»: «Großer Preis von Australien: Piastri bricht es das Herz, McLaren triumphiert im nassen und wilden Melbourne.»

Schweiz

«Tages-Anzeiger»: «Der Auftakt zur neuen Saison verläuft wild. Der Regen sorgt für turbulente Szenen, große Sieger – und viele Verlierer.»

«Blick»: «Der Saisonstart in Australien versinkt im Chaos. (...) Was für ein wilder GP zum Saisonstart. Lange sieht es nach einem ungefährdeten McLaren-Doppelsieg aus. Doch dann bricht nach 33 Runden der Wahnsinn los.»

Österreich

«Kleine Zeitung»: «Das lange Warten auf den Saisonauftakt der Formel 1 verlängerte sich auf einem nassen Albert Park Circuit im australischen Melbourne im ersten Grand Prix des Jahres um 15 Minuten. Racing-Bulls-Rookie Isack Hadjar baute in der Aufwärmrunde einen unglücklichen Unfall und schied aus, weshalb der Start nach hinten verlegt wurde.»

«Salzburger Nachrichten»: «Dass der Auftakt in das 75-jährige Jubiläumsjahr in der Formel 1 gleich so spannend und verrückt war, lag vor allem an den Witterungsbedingungen.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Er ist nicht zusammengebrochen. Ob am Start, bei den drei Neustarts nach Safety-Car-Phasen oder nach den Regenfällen: Lando Norris konnte sich aus allen Fallen befreien und gewann am Sonntag den Auftakt der Formel-1-Saison 2025 in Melbourne.»

«Le Sud-Ouest»: «Norris gegen Verstappen, ist das Spiel schon wieder im Gange? Auf dem Albert Park Circuit in Melbourne ließ sich der von der Pole Position gestartete Brite nicht überraschen, weder vom Druck noch vom Regen trotz eines großen Schreckens, und schon gar nicht von 'Mad Max', seinem niederländischen Rivalen um die Weltmeisterschaftskrone im letzten Jahr.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Lewis Hamiltons erstes Rennen im Ferrari war von Nervosität geprägt, schon vor dem zehnten Platz, der durch das Überholen von Oscar Piastri in der letzten Runde zustande kam - sicherlich weit entfernt von den Zielen aller und den monatelangen traumhaften Erwartungen der Fans, die auf diesen Tag gewartet hatten. Die Tatsache, dass der siebenfache Weltmeister in den vergangenen Tagen ein anderes Debüt auf der Strecke erlebte als erhofft, ließ eine gewisse Ungeduld erkennen, die auch im Teamfunk während des Rennens nicht zu überhören war.»

«La Repubblica»: «Hamilton und Teamfunk-Kontroverse mit der Box: 'Sie haben mir gesagt, dass es ein bisschen regnen wird... ' Der britische Fahrer ärgerte sich über die Strategie von Ferrari zum Zeitpunkt des Regens.»

«Tuttosport»: «Desaster für Ferrari. Lewis Hamilton hatte einen schlechten Einstand. Der siebenfache Champion wurde Zehnter und ärgerte sich über die ständigen Funksprüche seines Teams an der Box, während Charles Leclerc Achter wurde.»

Spanien

«Mundo deportivo»: «Es war ein langes Warten, aber das war es wert. Die Formel 1 ist zurück mit Stil. Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 begann mit einem GP von Australien, der das reinste Chaos war, ein Rennen, das von ständigem Regen, purer Ausdauer, enormen Schwierigkeiten für alle und maximaler Spannung geprägt war, das sogar eine Wendung im Schlussdrehbuch hatte, die den besten Filmen würdig war, und das in Lando Norris seinen großen Sieger hatte.»

«Sport»: «Nach langem Warten und zu einer für die Fans in Europa unchristlichen Zeit eröffnete die Formel 1 ihre neue Saison mit einem Spektakel von höchster Intensität und Action im Albert Park, dem Austragungsort des Großen Preises von Australien. Der Sieg von Norris ist keine Überraschung.»

«Marca»: «Norris überlebt alles und Max wird Zweiter.»