Pressestimmen zur Formel 1: «McLaren ist konkurrenzlos»

Shanghai (dpa)

Großbritannien

«Daily Mail»: «Gelassenheit an der Spitze für Oscar Piastri. Der Australier holte sich in China von der Pole Position aus den Sieg. Und ein weiterer turbulenter Tag im Paradies für Lewis Hamilton. Lando Norris wurde Zweiter und baute seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft nach zwei Runden auf acht Punkte aus. Doch es war Piastri, der mit einem Vorsprung von zehn Sekunden seinen Titelanspruch in Shanghai unter Beweis stellte.»

«Independent»: «Oscar Piastri erhöhte seine Chancen im WM-Kampf mit Lando Norris, indem er beim Großen Preis von China einen überlegenen Sieg errang. Beim zweiten Saisonlauf in Shanghai führte Piastri vom Start bis ins Ziel - und sicherte sich einen Doppelsieg. Norris kam mit einem Bremsproblem in der Schlussphase als Zweiter ins Ziel.»

«Sun»: «Der Titelkampf von Lando Norris wurde durch seinen eigenen Teamkollegen Oscar Piastri gebremst, der in China seinen ersten Saisonsieg einfuhr. McLaren setzte mit einem glänzenden Doppelsieg in Shanghai ein weiteres starkes Zeichen vor George Russell auf Platz drei und Max Verstappen auf Platz vier.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «In China dominiert der McLaren: Piastri schlägt Norris. Ein unaufhaltsamer McLaren dominierte den Grand Prix von Shanghai mit dem Australier Oscar Piastri auf der obersten Stufe des Podiums, gefolgt von seinem Teamkollegen Lando Norris. Die Mannschaft von Andrea Stella verließ die Cina mit dem ersten Doppelsieg der Saison und dem zweiten Erfolg in Folge.»

«La Repubblica»: «McLaren-Doppelsieg in China: Piastri siegt vor Norris, Ferrari noch ohne Podium. Der Australier, der von der Pole Position gestartet war, gewann vor seinem Teamkollegen.»

«Tuttosport»: «McLaren dominierte auch den Großen Preis von China, den zweiten Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft. Der Sieg ging an den Australier Oscar Piastri, der von der Pole Position startete. (...) Vierter Platz für Max Verstappen von Red Bull, der nie um den Sieg kämpfte, sich nach einem komplizierten Start aber wieder erholen konnte.»

Spanien

«Mundo deportivo»: «Oscar Piastri hat den Grand Prix von China gewonnen. Für den 23-jährigen Australier war es viel mehr als ein Sieg. Zu Beginn seiner dritten Formel-1-Saison hat der Sieg für den Fahrer aus Melbourne eine klare und eindringliche Botschaft: Er ist endlich durchgestartet. Er hat den nötigen Schritt nach vorn gemacht, um als klarer Titelanwärter zu gelten und in einem Kopf-an-Kopf-Rennen in der Meisterschaft gegen seinen Teamkollegen Lando Norris anzutreten.»

«Sport»: «McLaren ist Herr der Weltmeisterschaft. In nur zwei Grand Prix hat das Team aus Woking deutlich gemacht, dass seine Dominanz überwältigend ist. Sei es bei Nässe mit dem Sieg von Lando Norris in Australien oder bei Trockenheit mit dem Sieg von Oscar Piastri an diesem Sonntag beim Großen Preis von China.»

«Marca»: «Oscar Piastri hat beim Großen Preis von China einen überlegenen Sieg errungen, den dritten seiner Karriere und den zweiten für McLaren im Jahr 2025. Es ist keine überwältigende Dominanz und das könnte sich im Laufe des Jahres ändern, aber McLaren ist derzeit konkurrenzlos.»

Schweiz

«Tages-Anzeiger»: «Piastri vor Norris und Russell, so lautet die Reihenfolge auf dem Podest. In China beweist er (Piastri, d. Red.) nun, dass er seinem Teamkollegen Norris, dem meistgenannten Favoriten auf den WM-Titel und Sieger in Melbourne, nicht kampflos dabei zuschauen will, wie dieser zu seinem großen Coup fährt. Vielmehr zeichnet sich schon jetzt ein prickelndes und aufregendes Duell ab zwischen den beiden, für die «aufregend» ja eigentlich ein Fremdwort ist.»

«Blick»: «Papaya-Party in China. McLaren freut sich über einen Doppelsieg! Es siegt aber Piastri – und nicht WM-Leader Norris.»

Österreich

«Kleine Zeitung»: «Gegen Teamkollege Oscar Piastri war für den WM-Führenden Lando Norris beim Großen Preis von China nichts zu holen. Der Brite fuhr nach einigen Duellen mit George Russell im Mercedes auf Platz zwei und sammelte wichtige Punkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft ein. Nach dem Auftakterfolg in Australien tat sich der fünffache Grand-Prix-Sieger in Shanghai oftmals schwer.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Oscar Piastri (McLaren) wirkte nach seinem ersten Saisonsieg – dem dritten seiner Karriere – beim Großen Preis von China an diesem Sonntag besonders zufrieden und genoss das gesamte Wochenende am Steuer seines McLaren.»

«Le Sud-Ouest»: «Von der Pole Position aus gestartet, war Piastri von Anfang bis Ende souverän und sicherte sich seinen dritten Sieg in der Königsklasse in China.»