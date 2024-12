Finale der Formel 1: «Norris vollendet es in Schönheit»

Die Formel-1-Saison endet mit einem Finale voller Emotionen. McLaren feiert den ersten WM-Titel in der Konstrukteurswertung seit 1998. Lewis Hamilton gibt seine Mercedes-Abschiedsvorstellung. Das schreibt die internationale Presse nach dem Großen Preis von Abu Dhabi und dem Sieg von Lando Norris.

Spanien:

«Mundo deportivo»: «Am Sonntag machte Lando keinen einzigen Fehler und dominierte das letzte Rennen des Jahres von Anfang bis Ende, um seinen vierten F1-Sieg zu erringen. (...) Es war also ein perfekter Tag für Norris, dessen Ziel für 2025 nicht weniger als der erste Weltmeistertitel sein sollte.»

«Marca»: «Lando Norris hat den Großen Preis von Abu Dhabi unangefochten gewonnen, sein vierter Sieg im Jahr 2024 und der vierte seines Lebens.»

«Sport»: «In Abu Dhabi war Norris vom Start bis zum Ziel unschlagbar, nachdem er auch im Training und im Qualifying der Schnellste war. (...) Hamiltons poetischer Abschied von Mercedes.»

«As»: «Norris, Piastri und Zak Brown sind heute das, was Hakkinen, Coulthard und Ron Dennis 1998 für McLaren waren. Große Worte.»

«El País»: «Norris bringt McLaren zurück in den Himmel: erster Konstrukteurstitel seit 1998. An einem Sonntag der Abschiede sagte Lewis Hamilton Adiós Mercedes mit einem verdienten vierten Platz und der erfolgreichsten Partnerschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaft.»

Vereinigte Arabische Emirate:

«The National»: «Lando Norris gewinnt das letzte Rennen der Saison und holt den Konstrukteurstitel für McLaren. Der Brite lag von Anfang an in Führung, wich den Kollisionen aus (...), als die Ampel auf Grün schaltete, und von Anfang an für Chaos sorgte.»

Großbritannien:

«The Sun»: «Lewis Hamilton zeigt, dass seine Klasse von Dauer ist, als er das Starterfeld von hinten aufrollt in seinem letzten Rennen für Mercedes - aber Lando Norris hat das letzte Wort.»

«Independent»: «Diesmal würde es keine zweite Chance geben. Lando Norris war im Jahr 2024 anfällig für Unaufmerksamkeiten und Konzentrationsschwächen während des Rennens, aber hier, beim Saisonfinale, bescherte der Bristolianer seinem geliebten McLaren die lang ersehnte Formel-1-Konstrukteursmeisterschaft.»

«The Guardian»: «'Die größte Ehre meines Lebens': Lewis Hamilton verabschiedet sich von Mercedes. Hamilton gibt zu, dass das 'turbulente Jahr' eine Herausforderung war. Lando Norris ist 'unglaublich stolz' auf den Sieg für McLaren.»

«Daily Mail»: «Lando Norris hat geliefert, als es für McLaren darum ging, zum ersten Mal in diesem Jahrhundert den Konstrukteurstitel zu gewinnen - die Erleichterung darüber war allen in Abu Dhabi anzusehen.»

Frankreich:

«Le Parisien»: «Lando Norris vollendet es in Schönheit.»

«L'Équipe»: «Lando Norris hält beiden Ferraris stand und beschert McLaren den Konstrukteurstitel.»

Italien:

«Tuttosport»: «Ferrari, kein Wunder: Norris triumphiert, McLaren holt den Konstrukteurstitel.»

«La Gazzetta dello Sport»: «Ferrari war nah dran, sehr nah. Nach einem intensiven Großen Preis von Abu Dhabi, in dem die Roten den Traum von der Weltmeisterschaft, der vor dem Start unmöglich schien, begraben konnten, geht der Konstrukteurstitel nach Woking.»

Niederlande:

«AD»: «Norris verhilft McLaren im letzten Rennen zum historischen Konstrukteurstitel, Verstappen wird nur Sechster. (...) Wenn der Große Preis von Abu Dhabi ein Vorgeschmack war, erwartet uns 2025 eine große Weltmeisterschaft, bei der vier Teams um den Sieg kämpfen werden.»

Österreich:

«Krone»: «Norris-Sieg lässt McLaren gleich doppelt jubeln.

Schweiz:

«Blick»: «McLaren nach 1998 wieder Weltmeister. Rote Löwen und Hamilton sind die Stars des Wüstenfinals. Dramatisches Saisonfinale in Abu Dhabi: Ferrari glänzt mit Podiumsplätzen, der Team-Titel geht aber trotzdem an McLaren. Derweil begeistert Mercedes-Pilot George Russell mit einer noblen Geste an den scheidenden Teamkollegen Lewis Hamilton.»