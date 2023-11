Motorrad-WM in Malaysia: Duell um den Titel bleibt spannend

Der Italiener Enea Bastianini (Ducati) hat beim Grand Prix von Malaysia das Rennen der MotoGP für sich entschieden.

Vom Start weg behauptete Bastianini die Führung und feierte seinen ersten Saisonsieg. Platz zwei ging an den Spanier Alex Marquez (Ducati), der am Samstag den Sprint gewinnen konnte. Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) aus Italien setzte sich im Hauptrennen gegen seinen spanischen WM-Herausforderer Jorge Martin (Ducati) durch. Im Sprint am Samstag lag Martin noch vor Bagnaia. Mit dem dritten Platz im Grand Prix baute Bagnaia seine Führung im Gesamtklassement auf 14 Punkte aus.

Im Rennen der Moto2 gab es eine vorzeitige Titelentscheidung. Der Spanier Pedro Acosta stellte mit einem zweiten Platz die Meisterschaft sicher und wird im kommenden Jahr als Moto2-Weltmeister in die MotoGP aufsteigen. Die deutsche Motorrad-Hoffnung Lukas Tulovic ging auch in Malaysia leer aus. Von Startplatz 24 aus fiel der 23-jährige Eberbacher bei Rennbeginn bis ans Ende des Feldes zurück und kam nach 17 Runden als 24. ins Ziel. Im Gesamtklassement belegt Tulovic nach dem 18. von insgesamt 20 Renn-Wochenenden die 24. Position. Am kommenden Wochenende wird die Saison in Katar fortgesetzt.

(dpa)