Jorge Martín zum ersten Mal MotoGP-Weltmeister

Jorge Martín hat Francesco Bagnaia als Motorrad-Weltmeister abgelöst und zum ersten Mal in seiner Karriere den Titel in der Königsklasse gewonnen. Dem spanischen Ducati-Fahrer genügte beim letzten MotoGP-Rennen der Saison ein dritter Platz, um seinen Vorsprung in der Gesamtwertung zu behaupten. Markenkollege Bagnaia (27) gewann zwar. Der Italiener konnte den Abstand aber nur noch verkleinern. Er hätte in Barcelona 19 Zähler mehr holen müssen als der 26-jährige Martín.

Stefan Bradl stand in seinem voraussichtlich letzten Renneinsatz mit einer Wildcard für Honda am Start. Der deutsche Testpilot landete auf dem 22. und letzten Rang. Die neue Saison beginnt am 2. März 2025 im thailändischen Buriram, dann wird Martín für Aprilia fahren.

Nach dem Unwetter in der Region Valencia, bei dem mehr als 200 Menschen ihr Leben verloren hatten und schwere Verwüstungen angerichtet worden waren, sprang Barcelona anstelle von Valencia als Ausrichter für das Finale ein.

