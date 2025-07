Márquez kämpft sich zurück: Sieg im Sachsenring-Sprint

Trotz eines Verbremsers kurz nach dem Start hat der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Márquez das Sprintrennen auf dem Sachsenring gewonnen. Der Ducati-Pilot wurde bei nassen Bedingungen seiner Favoritenrolle gerecht, obwohl er vorübergehend auf den fünften Rang zurückgefallen war. In der letzten Runde überholte er Marco Bezzecchi (Aprilia). Das Podium komplettierte Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo aus Frankreich.

In der Gesamtwertung baute Márquez seinen ohnehin schon großen Vorsprung weiter aus. Der Spanier wird am Sonntag (14.00 Uhr/DF 1 und Sky) sein 200. Rennen in der Königsklasse bestreiten und bei diesem Jubiläum von der Pole-Position starten.

Für Márquez-Markenkollege Franco Morbidelli endete der Sprint vorzeitig. Der 30-Jährige wurde nach einem heftigen Sturz ins Medical Center gebracht. Bereits zuvor hatte sich Maverick Viñales in der Qualifikation bei einem Unfall die Schulter ausgekugelt.

Icon Vergrößern In der letzten Runde abgefangen: Marco Bezzecchi. Foto: Robert Michael/dpa Icon Schließen Schließen In der letzten Runde abgefangen: Marco Bezzecchi. Foto: Robert Michael/dpa