Die Formel 1 sucht die nächste Fahrerin

Erst zwei Frauen sind in der langen Geschichte der Königsklasse bei Grands Prix angetreten. Eine neue Serie soll das ändern. Chancen hat auch eine deutsche Pilotin.

Sophia Flörsch mag das nicht. Nur gegen Frauen Rennen zu fahren, reicht ihr nicht. Sie will sich mit den besten Piloten messen. Deshalb kommt eine reine Frauenserie für die 22-Jährige aus München nicht infrage. "Für mich war das nie eine Option. Ich mache diesen Sport, weil eine Frau gegen einen Mann kämpfen kann, ohne körperlich im Nachteil zu sein. Das ist mit der einzige Sport, in dem das geht", sagte sie einmal im Interview mit unserer Redaktion. An dieser Meinung hat sich nichts geändert. "Ich verstehe eine Rennserie nur für Frauen nicht", fügte sie noch an.

Was aber nicht bedeutet, dass es eine solche nicht gibt. Die W-Series existiert schon länger, an diesem Wochenende startet zudem die F1 Akademie in Spielberg in ihre erste Saison. 15 Rennfahrerinnen treten dort an. Die Serie ist als Talentschmiede gedacht, sie soll Frauen auf dem Weg in die Formel 1 helfen. "Die F1 Akademie ist eine große Gelegenheit, den Talente-Pool zu vergrößern, das Bewusstsein zu schaffen, den Sport zugänglicher zu machen, damit wir mehr junge Frauen in den Sport bringen und die Besten in die Spitze aufsteigen können", sagte Susie Wolff. Die 40-Jährige war selbst Rennfahrerin, sie ist im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) gefahren, zudem war sie Testfahrerin in der Formel 1. Jetzt ist sie Chefin der F1 Akademie.

Schreiner sieht die F1 Akademie als große Chance

Fünf Teams mit je drei Fahrerinnen gehen an den Start. Mit Carrie Schreiner ist auch eine deutsche Pilotin für das Team ART Grand Prix dabei. "Dass Susie Wolff sich in der Serie so engagiert und diesen Posten hat, zeigt auch, dass die F1 Akademie ernst genommen wird und nicht nur eine Show ist", sagte die 24-jährige Saarländerin. Sie vertritt eine andere Meinung als Flörsch. "Natürlich gibt es auch immer Stimmen, die kritisieren, dass nur Frauen unter sich sind und nicht auch gegen Männer fahren. Ich sehe das eher als Chance und Förderung für Frauen. Hier sind Topteams, die einem viel beibringen können. Wir haben viel Fahrzeit. Und wir werden finanziell unterstützt." Pro Auto mit 150.000 Euro von der Formel 1, den Rest müssen die Fahrerinnen selbst aufbringen.

Die Formel 1 hat die Führungsrolle der neuen Serie übernommen. Schon alleine, um Aufmerksamkeit für das Projekt zu bekommen. Das Ziel ist nach wie vor, irgendwann wieder eine Frau im Fahrerfeld zu haben. Wenngleich Formel-1-Boss Stefano Domenicali im Sommer vergangenen Jahres da wenig optimistisch geklungen hatte. "Realistisch gesehen erwarte ich nicht, dass eine Frau in den nächsten fünf Jahren in die Formel 1 kommt, wenn nicht so etwas wie ein Meteorit einschlägt. Das ist sehr unwahrscheinlich", sagte der ehemalige Ferrari-Teamchef.

Erst zwei Frauen haben bislang in der Formel-1-Geschichte an Rennen teilgenommen. In den 1950er Jahren fuhr Maria Teresa de Filippis dreimal mit, Lella Lombardi holte 1975 als Sechste bei einem abgebrochenen Grand Prix einen halben Zähler. Doch wer wird die Nächste? Carrie Schreiner hat bereits Erfahrung in Formel-Klassen, zuletzt aber war sie in den Sportwagen-Bereich gewechselt. "Ich bin ein Fan davon, sich realistische Ziele zu setzen und seine Möglichkeiten vernünftig einzuschätzen. Und deswegen glaube ich einfach, dass ich auf einem anderen Weg größere Chancen habe und mich darauf mehr konzentrieren sollte, anstatt sich durch irgendwelche Träumereien nicht aufs Wesentliche fokussieren zu können", sagte die 24-Jährige.

Der Saisonabschluss findet im Rahmen der Formel 1 statt

Nur einmal wird die F1 Akademie in diesem Jahr im Rahmen der Formel 1 fahren – im Oktober in Austin. Neben Spielberg stehen Valencia, Barcelona, Zandvoort, Monza und Le Castellet im Kalender. An jedem Wochenende werden drei Rennen stattfinden, 21 sind es insgesamt. Die Saison ist kurz, die Austragungsorte wurden hauptsächlich aus kostengünstigen Aspekten gewählt. Geht es nach Susie Wolff, der Ehefrau von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, werden künftig mehr Rennen im direkten Umfeld der Königsklasse stattfinden.

Sophia Flörsch hält nicht viel von einer reinen Frauenserie. Foto: Ralf Lienert

Auch das dürfte Sophia Flörsch nicht reizen. Sie ist bei vielen Rennwochenenden der Formel 1 ohnehin vor Ort, das Alpine-Team hat sie in sein Nachwuchsprogramm aufgenommen. Zudem fährt sie in der Formel 3 als einzige Teilnehmerin aus Deutschland. "Es gibt die Vorurteile, dass es eine Frau nicht schaffen kann, ein Formel-1-Auto am Limit zu bewegen. Das ist aber falsch. Ein Formel-Auto hat Servolenkung und Traktionskontrolle. Das kann eine Frau genauso. Man muss ihr nur die gleichen Chancen in Ausbildung, Material, Training und Team geben", sagte sie. Eine reine Frauenserie ist da aus ihrer Sicht nicht die beste Lösung. (mit dpa)