Steigt Volkswagen jetzt in die Formel 1 ein?

Die Frage wurde oft von Themen wie dem Dieselskandal von der Agenda gestrichen. Doch nun könnten Audi und Porsche den Einstieg in die Formel 1 wagen.

Bereit waren sie bei Audi schon länger. Die Aussicht auf die Formel 1 hat schon mehrfach gelockt. Es gab Momente, in denen nur die Unterschrift für einen Einstieg noch gefehlt hatte. Irgendetwas aber kam immer dazwischen, zuletzt der Dieselskandal, der die Ambitionen ausbremste. Nun aber sind Audi und Konzernschwester Porsche dicht vor einem Einstieg in die Königsklasse des Motorsports.

Am Donnerstag steht beim Mutterkonzern Volkswagen in Wolfsburg eine Sitzung des Konzernaufsichtsrats an. Dem gehören unter anderem die Gewerkschaften, das Land Niedersachsen ebenso wie die Familien Piëch und Porsche an. Neben etlichen weiteren Themen soll darüber abgestimmt werden, ob Porsche und Audi die Genehmigung erhalten, weiter über den Einstieg in die Formel 1 verhandeln zu dürfen. Ob der letztlich vollzogen wird, hängt nach der erwarteten Genehmigung durch den Aufsichtsrat vor allem vom Motorenreglement ab, das ab 2026 gelten soll. Erfüllt das die Voraussetzungen – zum Beispiel ein 50-prozentiger elektrischer Antrieb sowie nachhaltiger Kraftstoff –, wird der VW-Konzern ab 2026 mit zwei Marken in der Formel 1 vertreten sein.

Audi und McLaren wäre eine perfekte Partnerschaft

Es gibt offenbar konkrete Pläne und Absprachen zwischen den Konzernschwestern. Die beiden Chefs Oliver Blume (Porsche) und Markus Duesmann (Audi) sollen sich einig sein. Porsche möchte sich demnach mit dem derzeitigen Weltmeisterteam Red Bull versuchen, Audi strebt zu McLaren. Daraus könnte sich eine perfekte Partnerschaft ergeben. McLaren gehört fest zur Formel 1 wie Ferrari. Viele Weltmeister saßen in den schnellen Boliden aus England. McLaren umweht Formel-1-Tradition. Günstig aber dürfte der Einstieg nicht werden.

Zuletzt war von einer Summe von 650 Millionen Euro zu lesen. Die aber dürfte wohl kaum reichen, sollte Audi tatsächlich McLaren übernehmen. Der Name würde freilich bleiben, der Hersteller aus Ingolstadt und Neckarsulm würde angehängt werden. So wie in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen McLaren und Mercedes. Für eine künftig gute Zusammenarbeit spricht auch, dass sich Audi-Chef Duesmann und McLaren-Teamchef Andreas Seidl aus gemeinsamen Zeiten in der Motorenabteilung von BMW kennen.

Audi würde sich bei der geplanten Zusammenarbeit auf Motor und Antriebsstrang konzentrieren, das Chassis soll weiter bei McLaren in der Fabrik in Woking produziert werden. Sollte die Entscheidung über den geplanten Einstieg schnell fallen, blieben rund drei Jahre für die Vorbereitung. Klingt viel, ist aber bei der Komplexität der Herausforderungen nicht wirklich lange.

Wie schwer es ist, große Erfolge in der Formel 1 zu feiern, musste BMW erleben. Der Motor der Münchner war zwar stark, das Auto drumherum nach der Übernahme des eher zweitklassigen Sauber-Teams aber schwach. BMW blieb in seiner Formel-1-Zeit ohne große Erfolge und zog sich 2009 wieder zurück. Der WM-Titel war ein weit entfernter Traum geblieben.

In der Formel 1 können Hersteller Geld verdienen

Die Formel 1 ist das Sehnsuchtsziel vieler Hersteller. Die Königsklasse ist die einzige Rennsportserie, die eine weltweite Bedeutung hat. Zudem ist es nur hier möglich, am Ende auch einen finanziellen Gewinn einfahren zu können. Während in anderen Serien viel Geld der beteiligten Teams nötig ist, um überhaupt Fernsehbilder zu ermöglichen, müssen in der Formel 1 die TV-Sender tief in die Tasche greifen, um übertragen zu dürfen. Zumal mit dem Kostendeckel von 135 Millionen Dollar, der ab 2023 gelten wird, die Ausgaben gut kalkulierbar sind.

Diese Kostengrenze steigt etwas an, wenn ein Hersteller weitere Teams mit Motoren ausstattet. So wie Mercedes etwa derzeit McLaren oder Aston Martin. Oder Ferrari das Haas-Team um Mick Schumacher oder Sauber. Audi könnte ab 2026 Williams oder Sauber beliefern, Porsche neben Red Bull das Schwesterteam Toro Rosso. Auch die stärkere Fokussierung des US-Marktes durch die Formel 1 kommt Porsche und Audi entgegen. Nachdem Las Vegas im kommenden Jahr als Austragungsort hinzukommen wird, stehen künftig drei US-Rennen im Kalender. Nordamerika ist ein wichtiger Absatzmarkt, ebenso wie China und Südamerika.

Konzerninterne Duelle kennen die Verantwortlichen von Audi und Porsche. Schon beim 24-Stunden-Klassiker in Le Mans sind die beiden Marken gegeneinander angetreten. Nun könnte ein Duell in der höchsten Motorsportklasse bevorstehen. Aus Le Mans hat sich Audi zurückgezogen.

Ebenso aus dem Deutschen Tourenwagen-Masters und der Formel E, die kurzzeitig im Zuge der Elektrifizierung eine wichtige Rolle spielte. Während Porsche weiter in der Formel E vertreten ist, hat Audi die Rallye Dakar für sich als Entwicklungsfeld für die Elektromobilität entdeckt. Und künftig die Formel 1 als weltweite Plattform. Zumindest, wenn am Donnerstag der Aufsichtsrat zustimmt und die Verhandlungen über einen Einstieg fortgesetzt werden dürfen.