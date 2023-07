Verstappen nach Unfall-Tod von Landsmann "extrem traurig"

Max Verstappen hat der tödliche Unfall seines Landsmanns Dilano van't Hoff bei einem Nachwuchsrennen in Belgien hart getroffen.

"Extrem traurig, die Nachricht über Dilano heute zu hören", schrieb der zweimalige Formel-1-Weltmeister während der Vorbereitung auf das Sprintrennen in Spielberg. Van't Hoff war zuvor in Spa-Francorchamps verunglückt und mit nur 18 Jahren gestorben. Die Nachwuchsrennserie und sein niederländisches Team MP Motorsport hatten seinen Tod bestätigt, auch der Internationale Automobilverband hatte kondoliert.

"Mein tiefstes Mitgefühl an Dilano Familie und Freunde", schrieb Mercedes-Ersatzpilot Mick Schumacher aus Spielberg. Auch der französische Rennstall Alpine, der die Formel-3-Serie Formula Regional European Championship mitorganisiert, zeigte sich "zutiefst traurig". "Herzzerreißend. Ruhe in Frieden", postete Formel-1-Pilot Charles Leclerc von Ferrari bei Instagram. "All meine Gedanken und Gebete gehören der Familie und seinen Liebsten", schrieb Pierre Gasly.

Der Franzose hatte vor vier Jahren bereits den Unfalltod seines Landsmanns Anthoine Hubert betrauert. Dieser war fast an gleicher Stelle wie nun van't Hoff mit 22 Jahren im August 2019 tödlich verunglückt.

(dpa)