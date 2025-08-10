Vettel kann sich Tätigkeit in der Formel 1 vorstellen

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel kann sich in Zukunft eine Tätigkeit in der Formel 1 durchaus vorstellen. Seine Zeit als Fahrer sei vorbei, betonte Vettel im ZDF-Sportstudio, aber es sei durchaus denkbar, «vielleicht die ein oder andere Funktion in Zukunft zu übernehmen». Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatte Vettel schon mal als idealen Nachfolger bezeichnet.

Vettel war Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse ausgestiegen. Er wollte auch mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, hatte er damals betont. Vettel hat mit seiner Frau Hanna drei Kinder.

Langstrecken-WM nicht konkret

Zuletzt war bei Vettel ein Einsatz bei der Langstrecken-WM im Gespräch. Das sei aber nicht so konkret. «Ich bin so ein Auto mal gefahren, weil es mich interessiert hat, hatte damals einen Test mit Porsche. Es hat Spaß gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben», ergänzte der 38-Jährige.

Im Moment habe er genug zu tun, so Vettel. Der frühere Weltmeister macht eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich, widmet sich Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekten und ist Miteigentümer des Segelteams Germany SailGP.