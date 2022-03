Warum in der Formel 1 wieder die Fetzen fliegen könnten

Am Wochenende beginnt die Formel-1-Saison 2022. Dabei könnte sich wieder ein großes Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen entwickeln.

Lange Zeit war es still um Lewis Hamilton gewesen. Das Saisonfinale der Formel 1 hatte dem Mercedes-Piloten zugesetzt. Der Brite hatte sich bis dahin ein recht reges Leben in den sozialen Medien angewöhnt, er versorgte seine Fans mit regelmäßigen Informationen. Irgendwann aber hatte er es eingestellt. Hamilton wollte öffentlich nichts mehr sagen. Der 37-Jährige zog sich zurück, musste mit sich selbst erst einmal die Emotionen und Enttäuschungen des Saisonfinales ausmachen. Auf den letzten Metern hatte er seinen achten Titel noch verloren. Weil die Rennleitung um den mittlerweile versetzten Michael Masi diskussionswürdige Entscheidungen getroffen hatte. Hamilton war in Abu Dhabi einem sicheren Sieg und damit dem WM-Titel entgegen gefahren, ehe ein nötiges Safetycar und die daraus folgenden Konsequenzen Max Verstappen an die Spitze spülten. Der Niederländer wurde Weltmeister, es war sein erster Titel. Überraschend kam er, unverdient war er nicht.

Video: SID

Hamilton gegen Verstappen, das war und ist das Duell, auf das die Formel 1 gewartet hatte. Langeweile hatte sich eingeschlichen, Desinteresse war bemerkbar. Viele Fans wollten sich das Im-Kreis-Fahren nicht mehr anschauen, da der Sieger ohnehin meist schon vor dem Rennen feststand. Mercedes war so viele Jahre dominierend, Lewis Hamilton kaum zu schlagen, da hat ein Rebell wie Max Verstappen einfach gut getan. Seinen Team Red Bull natürlich, aber auch der gesamten Königsklasse. Verstappen hatte das unterlegene Auto, er mag auch nicht der bessere Fahrer sein. Letztlich aber hatten ihn sein Ehrgeiz, die Unerschrockenheit und der Wille, auch über Grenzen zu gehen, nach ganz oben gebracht. Verstappen eckt an, gefällt nicht jedem, will das aber auch gar nicht.

Formel 1: Hamilton gegen Verstappen könnte 2022 wieder großes Duell werden

Hamilton gegen Verstappen, das könnte auch in der neuen Saison wieder das große Duell werden. Routine gegen Aufmüpfigkeit. An diesem Wochenende startet die Formel 1 in Bahrain. Vermutlich werden sich Kräfteverhältnisse verschieben, was die Idee hinter den vielen Veränderungen im Reglement war. Vermutlichen werden die Teams enger beieinander liegen. Vermutlich aber wird die Spitze wieder so aussehen wie in den vergangenen Jahren. Mit Mercedes und Red Bull. Auch wenn Hamilton nach den Testfahrten in der vergangenen Woche davon sprach, dass sein Team noch nicht in der Lage sei, Siege einzufahren. Viele Experten werten solche Aussagen als Täuschen und Tricksen. Bei Testfahrten geht kaum ein Team an seine Grenzen. Keiner möchte zu früh offen legen, was in dieser Saison möglich ist.

Ferrari zeigte sich in Bahrain stark, überraschenderweise auch das Haas-Team um Mick Schumacher. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Entwicklungssprung nach vorne ein großer war. Was er aber letztlich wert ist, wird das erste Rennwochenende zeigen. Oder zumindest Hinweise darauf liefern.

Neue Formel-1-Saison: 2000 Leute arbeiten am neuen Mercedes

Die Strecke in Bahrain hat den Mercedes-Rennwagen selten gelegen. „Das sollte man nicht vergessen“, sagte Ralf Schumacher, ehemaliger Formel-1-Fahrer und in der neuen Saison wieder Experte beim TV-Sender Sky. Er geht davon aus, dass hinter den Aussagen von Hamilton durchaus Taktik stecke. Das Team mal schlechter machen, als es letztlich sein wird. Auch wenn es in diesem Jahr eine finanzielle Kostenobergrenze von 145 Millionen Euro gibt, sind die großen Teams nach wie vor im Vorteil. Alleine schon wegen ihrer Vielzahl an Angestellten. So bekannte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Entwicklung des neuen Silberpfeils gearbeitet hätten. Aber auch sie fanden noch keine Lösung für das Problem, das derzeit noch alle Teams haben: Das Hoppeln der Autos auf der Geraden bei höherer Geschwindigkeit. Auslöser dafür ist der durch die neuen Regeln zurückgekehrte Ground-Effect, der die Autos bis zum Strömungsabriss auf den Asphalt saugt und so in einem ewigen Kreislauf wieder nach oben springen lässt. Fehlende Haftung ist der Feind eines jeden Formel-1-Piloten. Fliegt das Auto durch die Luft oder rutscht es durch die Kurven, geht Tempo verloren. Und das will keiner in der Formel 1.

Lesen Sie dazu auch

Hamilton gegen Verstappen, darauf freuen sich die Fans weltweit. Oder wird es am Ende der 22 Rennen einen Überraschungsweltmeister geben? Zum letzten Mal war ein solcher Coup Jenson Button und Brawn GP in der Saison 2009 gelungen. Das Team um Chef Ross Brawn gab es nur, weil sich Honda zurückgezogen hatte. Weil die findigen Tüftler bei Brawn GP ein Regelschlupfloch fanden und einen Doppeldiffusor perfekt in ihr Gesamtwerk integrierten, fuhren sie der Konkurrenz davon. Es war der letzte wirklich überraschende Titelgewinn eines Außenseiters. Ähnliches sollte trotz der vielen Änderungen für 2022 niemand erwarten. Dafür sind die Ressourcen der Topteams zu groß. Und natürlich auch die Piloten zu stark. Allen voran Lewis Hamilton und Max Verstappen. Ihr Duell geht in die nächste Runde.