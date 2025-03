Norris denkt nicht an Formel-1-Titel: «Nichts zu feiern»

WM-Spitzenreiter Lando Norris sieht auf dem Weg zu seinem ersten Formel-1-Titel noch viel Arbeit vor sich. «Ich hoffe, dass wir besser werden können und es leichter wird», sagte der britische McLaren-Fahrer vor dem zweiten Saisonlauf in Shanghai am Sonntag (8.00 Uhr/Sky und RTL): «Es gibt nichts zu feiern.»

Der 25-Jährige hatte am vergangenen Wochenende das Auftaktrennen in Australien gewonnen und führt in der Gesamtwertung erstmals in seiner Karriere vor Weltmeister Max Verstappen von Red Bull. «War es gut? Ja. War es perfekt? Nein», sagte Norris zum gelungenen Start in Melbourne bei der offiziellen Pressekonferenz in China.

Verstappen «nicht weit weg»

«Das Auto ist sehr schwer zu fahren, auch wenn es gut ist. Das Auto muss etwas vorhersehbarer sein, etwas komfortabler zu fahren», sagte der fünfmalige Grand-Prix-Sieger, der auch in diesem Jahr vor allem mit Konkurrenz des Niederländers Verstappen rechnet. «Wir haben einen schnellen Red Bull gesehen, sie sind sicher nicht weit weg», sagte Vizeweltmeister Norris. Allerdings sorgte sich Verstappen selbst zuletzt über den Rückstand zu McLaren.

Dass Norris in der WM-Wertung nun vorn liegt und plötzlich nicht mehr der Jäger ist, ändere für ihn nichts. «Ich hatte ein gutes Wochenende, aber wir sollten uns alle mal beruhigen», sagte Norris zu den gestiegenen Erwartungen: «Ich werde nicht an die Weltmeisterschaft denken, bis mindestens die halbe Saison vorbei ist.» Für das anstehende Rennen in Shanghai zeigte er sich «hoffnungsvoll» und ergänzte: «Wir wollen mehr.»