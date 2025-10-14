Schumacher denkt an IndyCar-Wechsel: «Für 2026 alles offen»

Rennfahrer Mick Schumacher kann sich nach seinen ersten Testfahrten eine langfristige sportliche Zukunft in der amerikanischen IndyCar-Serie vorstellen. «Für 2026 ist alles offen. Ich habe verschiedene Optionen, IndyCar ist eine davon», sagte der 26-Jährige bei einer Pressekonferenz in den USA: «Ich kann noch nicht sagen, wie hoch die Chancen genau sind, dass ich hier fahre. Ich muss die Eindrücke verarbeiten und sehen, was ich wirklich will.»

Zuvor hatte Schumacher in Indianapolis im Wagen des Teams Rahal Letterman Lanigan erste Runden gedreht und dabei auch dank einer schnellen ersten Bestzeit gute Eindrücke gewonnen. «Es war gut, das Auto und das Team kennenzulernen. Ich bin sehr glücklich und froh, hier zu sein», sagte Schumacher, der bei seinen Zukunftsplänen einen klaren Fokus hat: «Am wichtigsten für mich ist es, dass ich weiter Spaß bei allem habe.»

Was Vater Michael Schumacher ihm einst sagte

Schumacher hatte Hoffnung, im kommenden Jahr in die Formel 1 zurückzukehren, in der er schon 2021 und 2022 für das US-Team Haas gefahren war. Doch der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher bekommt keinen Platz im neuen Cadillac-Team. Seit diesem Jahr konzentriert er sich nach einer Station als Ersatz- und Testfahrer bei Mercedes auf sein Engagement in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) für Alpine.

Allerdings würde Schumacher gerne wieder einen Einsitzer steuern. «Die Single Seater ziehen mich an. Ich liebe es einfach, meine Räder zu sehen», sagte Schumacher und ergänzte: «Mein Vater sagte immer: Die Schumachers sind schneller, wenn sie ihre Räder sehen.» Bei den Autos in der Langstrecken-WM sind die Reifen hingegen in den Radkästen versteckt.

Mick Schumacher will nur in einer Serie fahren

Da Schumachers Chancen auf eine Formel-1-Rückkehr aktuell verschwindend gering sind, muss er sich nach einer Alternative umsehen. «Es wird nicht zu lange dauern, bis ich mich entscheide», sagte Schumacher. Zweigleisig wolle er nicht fahren, ein gleichzeitiges Engagement in Europa und den USA werde es deswegen nicht geben. «Wenn ich mich für etwas entscheiden würde, dann würde ich mich dem zu 100 Prozent verschreiben», sagte Schumacher, der dem französischen Alpine-Team den Rücken kehren könnte, um in die USA zu gehen.

Mick Schumacher sieht in der IndyCar-Serie eine neue Chance. Er stieg als hoffnungsvolles Talent einst in die Formel 1 ein, hatte zuvor die Titel sowohl in der Formel 3 als auch in der Formel 2 gewonnen. «Es war eine großartige Vorbereitung, um zu sehen, wie ein Renn-Wochenende laufen würde», sagte Schumacher nun zum ersten Einsatz in der US-Serie.

