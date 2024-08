Mountainbike bei Olympia 2024: Zeitplan, Termine und Übertragung

Der Radsport wird bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris großgeschrieben: Auch Mountainbike-Turniere werden im Rahmen von Olympia ausgetragen. Daneben gibt es mit zahlreichen Bahnradrennen, BMX Freestyle sowie BMX Race und Straßenrennen für Rennradfahrerinnen und -fahrer einige weitere Radsport-Disziplinen. Bei der in Bezug auf Olympia noch recht jungen Sportart des Mountainbike-Fahrens geht es über Stock und Stein in den beiden Cross-Country-Rennen. Seit der Olympiade 1996 in Atalanta handelt es sich dabei offiziell um eine olympische Disziplin.

Wann finden die Mountainbike-Rennen bei Olympia 2024 statt? Und wird es dazu eine kostenfreie Übertragung im Fernsehen oder als Live-Stream geben? In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige, wenn sie beabsichtigen, die Cross-Country-Rennen mitzuverfolgen: Termine, Zeitplan und Informationen zur Übertragung.

Mountainbike-Rennen: Zeitplan und Termine der Wettkämpfe bei Olympia 2024 in Paris

Die Sommer-Olympiade in Paris wird vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 veranstaltet. Wie es auf dem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele heißt, finden die Mountainbike-Rennen als eine von fünf verschiedenen Radsport-Disziplinen gleich zu Beginn am Sonntag, dem 28. Juli und Montag, dem 29. Juli 2024 statt.

Hier gibt es einen Überblick über die Termine mit den entsprechenden Uhrzeiten, zu denen die Rennen starten:

Sonntag, 28. Juli 2024:

14.10 Uhr: Damen Cross Country

Montag, 29. Juli 2024:

14.10 Uhr: Herren Cross-Country

Olympia 2024: Mountainbike-Übertragung im Free-TV und Stream

Bei Olympia 2024 hat sichWarner Bros. Discovery die Rechte für die Übertragung der Sommerspiele sichern können. Für die Programmauswahl heißt das: Olympische Wettkämpfe und Medaillen gibt es live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen. Einzelne Entscheidungen werden aber auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt, da diese Sublizenzen erhalten haben.

Was bisher bekannt ist: Das Damen Cross Country wird ab 14.10 Uhr im ZDF zu sehen ist. Parallel gibt es einen Live-Stream im ZDF. Zur Übertragung der Herren im Free-TV ist bis dato allerdings noch nichts bekannt.

Abgesehen von der Übertragung live im TV, haben Interessierte auch die Möglichkeit, die Rennen online als Live-Stream anzusehen. Zu den Diensten, die die Olympiade 2024 live übertragen, gehört der kostenpflichtige Dienstleister discovery+. Dort ist die Mountainbike-Übertragung in voller Länge zu sehen.

Mountainbike bei Olympia 2024: Wer hat die Rennen 2021 in Tokio gewonnen?

Bei den letzten Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio standen nach den Rennen der Damen letztlich drei Radfahrerinnen derselben Nation auf dem Siegerpodest: Die Schweiz sicherte sich mit Jolanda Neff (Gold), Sina Frei (Silber) und Linda Indergand (Bronze) alle drei Medaillen.

Auch bei den Männern wurde die Schweizer Flagge über dem Treppchen gehisst - in diesem Fall aber nur einmal: Mathias Flueckiger holte die Silbermedaille für sein Land. Gold ging an den Briten Thomas Pidcock und Bronze an den Spanier David Valero Serrano.