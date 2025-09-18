FCA will mehr Sauberkeit rund ums Stadion: Das müssen Fans jetzt wissen

Die FCA-Fans lieben ihren Verein – viele gehen oft und gerne zu den Heimspielen in die WWK-Arena. Und der FC Augsburg freut sich über den Zuspruch der Fans, die die Mannschaft um Trainer Sandro Wagner fleißig anfeuern. Doch ein Problem gibt es mit den zahlreichen Stadionbesuchern: Sie produzieren bei jedem FCA-Heimspiel jede Menge Müll. Und zwar nicht nur in der Arena, sondern immer wieder auch auf dem Gelände drumherum.

Neues Abfallkonzept: FCA will Fans bei Müll-Trennung im Stadion einbeziehen

Um die vielen Abfälle unter Kontrolle zu bringen, führt der FC Augsburg zu dieser Saison 2025/26 ein neues Abfall-Konzept ein. Wie bisher werden bei allen Heimspielen im gesamten Stadionumlauf der WWK-Arena wie gewohnt die dunkelgrauen Mülltonnen für den Restmüll bereitstehen.

Neu ist jetzt aber eine Müll-Trennung:

Dunkelgraue Tonnen für den Restmüll

Tonnen mit blauem Deckel für Papier und Pappe

Tonnen mit gelbem Deckel für alle Kunststoffe

Diese Aufteilung gilt für alle Fanbereiche, aber auch den VIP- und den Medienbereich.

Rund um die Abfallbehälter finden sich Erklärgrafiken, die den Fans Orientierung und Hilfestellungen beim Mülltrennen geben sollen. Die Stadionbesucher sollen mit diesem Abfallkonzept in die Verantwortung genommen werden, ihren Müll zu trennen und damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, erklärt der FC Augsburg in einer Mitteilung. Weitere Informationen zur Abfalltrennung bei Heimspielen finden sich unter www.fcaugsburg.de/abfalltrennung

Müll-Sammelaktion: Zum World-Cleanup-Day sollen FCA-Fans am Stadion Abfall aufheben

Und mit einer weiteren Maßnahme will der FC Augsburg seine Fans beim Müllsammeln rund um das Stadion einbeziehen: Zum World-Cleanup-Day am 27. September sind alle Fans und Mitglieder aufgefordert, auf dem Gelände und im Umfeld der WWK-Arena aufzuräumen. Weltweit organisieren sich Menschen an diesem Tag für regionalen Umweltschutz.

Die Müll-Sammelaktion für FCA-Fans und Mitglieder startet am Samstag, 27. September um 12 Uhr und dauert bis etwa 14.30 Uhr. Alle Helferinnen und Helfer dürfen sich auf ein Dankeschön des FCA freuen. Anschließend geht es in die Fankneipe an der Arena, um das Auswärtsspiel der FCA-Profis in Heidenheim zu verfolgen.

Damit die Verantwortlichen des Vereins die Aktion besser planen können, bittet der FC Augsburg alle Interessierten um eine Anmeldung. Weitere Informationen finden sich unter fca.de/Cleanup-Aktion2025.