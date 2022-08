München

vor 50 Min.

Bronze für deutsche Turnerinnen: Historischer Moment in München

Plus Erstmals in der Geschichte holen Turnerinnen mit Bronze eine Team-Medaille bei einer Europameisterschaft. Dann legen Elisabeth Seitz und Emma Malewski an den Einzelgeräten Gold nach.

Von Andrea Bogenreuther

Sarah Voss hatte kaum ihren Sprung perfekt stehend auf die Matte gesetzt, da brach in der Münchner Olympiahalle tosender Jubel aus. Unten in der Arena fielen sich die fünf deutschen Turnerinnen schreiend in die Arme, das Publikum tobte. Allen war in diesem Moment klar, dem deutschen Quintett ist die EM-Bronzemedaille im Turn-Mehrkampf sicher – selbst wenn am Schwebebalken und am Boden die letzten Turnerinnen der anderen Nationen ihre Übungen noch zu Ende bringen mussten. Doch die Gefühle überwältigten das deutsche Team samt Bundestrainer Gerben Wiersma aus den Niederlanden. Schließlich hatten Kim Bui, Elisabeth Seitz, Emma Malewski, Pauline Schäfer-Betz und Sarah Voss in diesem Moment Historisches geschafft: die erste Mehrkampf-Medaille für ein deutsches Frauen-Turnteam bei einer Europameisterschaft.

