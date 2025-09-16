Gesa Krause läuft als Mutter zurück an die Spitze

Die Geschichte der Gesa Krause war auf einmal eine bittersüße, als sie im vergangenen Sommer das olympische Finale über 3000 Meter Hindernis als Vorletzte beendet hatte. Mit glasigen Augen stand die Leichtathletin im Zielbereich. Abgekämpft. Enttäuscht. In diesem Moment spielte keine Rolle, welch außergewöhnliche Leistung es war, dieses Finale in Paris überhaupt erreicht zu haben. Gerade mal 15 Monaten zuvor hatte Krause ihre Tochter Lola Emilia zur Welt gebracht. Und noch immer ist es ungewöhnlich, dass Mütter sich im Spitzensport behaupten. Viele scheitern an den Bedingungen, die vielfach nicht darauf ausgelegt sind, die Doppelbelastung organisiert zu bekommen. „Die kleine gibt mir viel Energie. Irgendwie klappt es alles, selbst wenn eine Nacht nicht so perfekt ist. Man lernt eben auch, dass man im Chaos performen kann“, schrieb Krause nach ihrem Comeback im vergangenen Jahr bei den Deutschen Meisterschaften.

Zehn Tage nach der Geburt wieder trainiert

Krause wollte allen zeigen, dass es den Weg zurück in die Spitze auch als Mutter gibt. In Paris erzählte sie, nur zehn Tage nach der Geburt schon wieder mit leichtem Training begonnen zu haben. Erst im Finale im Stade de France, ihr Viertes bei Olympischen Sommerspielen, verließen sie dann doch die Kräfte. Es dauerte ein paar Tage, bis sich die Erkenntnis durchsetzte, Großartiges geschafft zu haben. Gleichzeitig war aber auch schnell klar, dass es das noch nicht gewesen ist.

Ein Sturz machte Gesa Krause berühmt

Jetzt, fast genau ein Jahr nach dem Finale von Paris, steht das nächste große Rennen an. Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio hat sich die 33-jährige Krause zum inzwischen siebten Mal für einen WM-Endlauf qualifiziert. Zweimal gewann sie schon Bronze. Bekannt machte sie aber eine Szene während der WM 2017 in London. Eine andere Läuferin hatte sie zu Fall gebracht. Krause stürzte schwer, rappelte sich sichtlich benommen aber wieder auf und kämpfte sich unter dem frenetischen Applaus des Publikums weit abgeschlagen ins Ziel. In Tokio tröstete sie nach dem Halbfinale erst einmal ihre zehn Jahre jüngere Teamkollegin Olivia Gürth, die das Finale hauchdünn verpasst hatte. Krause wiederum ist im Endlauf alles zuzutrauen. Startschuss ist um 14.57 Uhr. Nicht nur ihr Verlobter Robert Blumentritt und Tochter Lola Emilia werden dann die Daumen drücken.