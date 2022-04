Millionenbeute und Schock: Deutscher Fußball-Weltmeister ausgeraubt

Der Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi dürfte unter Schock stehen. Seine Villa in Spanien wurde ausgeraubt, während er im Haus war.

Ein deutscher WM-Held steht unter Schock: Shkodran Mustafi wurde laut der spanischen Zeitung Levante von Sonntag aus Montag ausgeraubt. Das geschah in seinem Luxus-Anwesen im spanischen Ort Bétera bei Valencia.

Dem Bericht zufolge erbeuteten die Diebe Schmuck, teure Klamotten und Bargeld im Wert von rund einer Million Euro.

Lockte Mustafi die Täter mit Instagram-Posts an?

Die Täter sollen über den privaten Golfplatz in die Villa des 30-Jährigen eingebrochen sein. Brisant ist, dass die Ermittler der Guardia Civil davon ausgehen, dass Mustafi selbst wichtige Tipps für den Einbruch gegeben hat. Sie glauben, dass die Diebe wegen Mustafis Fotos in den Social-Media-Kanälen wussten, wie sie am besten auf das Grundstück gelangen könnten.

Video: SID

Mustafi selbst befand sich während des Raubs im oberen Geschoss seinder Villa. Er bemerkte die Diebe erst, als sie mit vollen Tüten davonrannten.

Mustafi spielt derzeit bei UD Levante in der spanischen La Liga. Ihm droht mit dem Klub aus Valencia der Abstieg.