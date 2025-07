Der deutschen Mannschaft fehlt es an Qualität

Nichts ist verbindender als Erfolg. Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft der Frauen haben am Mittwochabend keine 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt, weil das Team mit feiner Klinge auftritt. Die Spiele der Mannschaft bezogen ihre Attraktivität aus einer beinahe immer bis zum Schluss andauernden Spannung und dem permanent anzumerkenden Willen aller Beteiligten. Aber: Nichts ist so sexy wie Erfolg. Das Team von Bundestrainerin Christian Wück hätte aufgrund der eigenen Leistungen keinen Grund zu Klagen gehabt, wenn bereits nach der Vorrunde Schluss gewesen wäre.

Spielerisch hat die Mannschaft in keinem der fünf Auftritte in der Schweiz überzeugt. Die schwächste Partie lieferte die Elf beim 1:4 gegen Schweden zum Abschluss der Vorrunde. Dabei litten die Deutschen freilich auch unter Verletzungsproblemen und frühen Platzverweisen. Die Männer-Nationalmannschaft hätte auch ein Qualitätsproblem, wenn Joshua Kimmich und Jamal Musiala gleichzeitig ausfallen. Ähnlich ist es zu bewerten, dass Lena Oberdorf und Giulia Gwinn nicht mitspielen konnten.

Spanien war besser als die deutsche Mannschaft

Die Mannschaft hat aus ihren begrenzten Mitteln alles herausgeholt. Die Spanierinnen waren schlicht zu gut, als dass die deutschen Spielerinnen einen Finaleinzug verdient gehabt hätten. Nun geht es im Spitzensport natürlich nicht um verdient oder unverdient. Mannschaft und Deutscher Fußball-Bund aber könnten aus der Niederlage wichtige Schlüsse ziehen. Der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist unübersehbar und ein wichtiger Baustein, um erfolgreich zu sein. Als einzige herausragende Qualität aber ist das zu wenig, um Titel zu gewinnen.

Dem deutschen Frauenfußball fehlt es an herausragenden Fußballerinnen. In Ann-Katrin Berger, Jule Brand, Klara Bühl, Gwinn und Oberdorf gibt es fünf Spielerinnen, die höchsten Ansprüchen genügen. Vor allem im zentral-offensiven Bereich aber ist individuelle Qualität rar. Auch deswegen konnte die deutsche Mannschaft gegen Spanien so selten für Entlastung sorgen. Das ist die Zustandsbeschreibung. An Verband und Trainern ist es, Spielerinnen auszubilden, um das kreative Vakuum zu beseitigen. Nur dann kann die Mannschaft noch erfolgreicher sein. Nur dann kann die Verbindung zwischen Fans und Team von Dauer sein. Ansonsten wenden sich die Zuschauerinnen und Zuschauer so schnell ab, wie sie während der EM gekommen sind. Das wäre schade für diese grundsympathische Mannschaft.