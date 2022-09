"Liebe Dich": Sandler gratuliert Basketballer Hernangomez

Star-Schauspieler Adam Sandler hat den spanischen Basketballern um seinen Kollegen Juancho Hernangomez Glückwünsche zum EM-Titel in Berlin ausgerichtet.

"Bo Cruz! Du hast es geschafft. Liebe Dich Juancho. Und Willie! Glückwunsch an das ganze spanische Team", schrieb Sandler auf Twitter. Der 56 Jahre alte Sandler und Juancho Hernangomez drehten gemeinsam den Film "Hustle", der in diesem Jahr auf Netflix veröffentlicht wurde. Profi Hernangomez spielt in dem Film den Basketballer Bo Cruz.

Die Spanier hatten mit einem 88:76-Sieg über Frankreich am Sonntag ihren vierten EM-Titel eingefahren. Juancho Hernangomez verwandelte bereits in der ersten Halbzeit sechs Dreipunktewürfe und war mit 27 Punkten bester Werfer des Spiels. Sein Bruder Willy steuerte 14 weitere Zähler bei.

