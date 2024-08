Herbert legt mit den Bayern-Basketballern los

Gerade einmal acht Tage nach seinem letzten Spiel als Basketball-Bundestrainer hat Gordon Herbert seine Arbeit als neuer Coach des FC Bayern aufgenommen. Der Kanadier versammelte zwölf Spieler zum Auftakttraining des Meisters in München um sich. Die fünf Olympia-Starter der Bayern haben den Angaben zufolge noch Urlaub. Neuzugang Johannes Voigtmann schaute aber zum Auftakt vorbei. Herbert selbst hat sich nach dem Verpassen einer Medaille im Spiel um Bronze am 10. August gegen Serbien (83:93) mehrere Tage in seiner Wahlheimat Finnland erholt.

Die Bayern-Basketballer bestreiten in ihrer Vorbereitung ein erstes, internes Testspiel am kommenden Samstag gegen den Liga-Konkurrenten Bamberg. Der erste öffentliche Auftritt der Mannschaft ist bei einem Turnier vom 5. bis 7. September in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana angesetzt. Herberts neues Team bestreitet seinen Bundesliga-Auftakt dann am 20. September (20.00 Uhr) zuhause gegen die Niners Chemnitz.