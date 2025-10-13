Nach OP: NHL-Profi Nico Sturm bangt um Olympia-Einsatz

Nico Sturm hatte sich so sehr auf seine Rückkehr zu den Minnesota Wild gefreut, wo seine Karriere in der National Hockey League (NHL) begonnen hatte. Den Saisonauftakt verpasste der 30-Jährige jedoch nun wegen einer Verletzung. Inzwischen wurde er operiert. „Ich musste mich einem Eingriff unterziehen, der mich einige Wochen außer Gefecht setzen wird“, sagt der gebürtige Augsburger, der nach dem Gewinn des Stanley Cups mit den Florida Panthers im Sommer nach Minnesota gewechselt war. Wie in Nordamerika üblich, gibt der Profi keine Auskunft über die Art der Verletzung.

WM-Silbermedaille mit Deutschland geholt

Der Außenstürmer, der 2023 mit der deutschen Nationalmannschaft sensationell WM-Silber gewann, muss um seine Olympia-Teilnahme bangen. In den nächsten Tagen und Wochen arbeitet der zweifache Stanley-Cup-Gewinner daran, rechtzeitig fit zu werden für das große Ziel im Februar 2026. „Im Dezember und Januar geht es für mich in Minnesota darum, in Fahrt zu kommen. Meine Hoffnung ist, dass ich Olympia gesund spielen kann“, sagt der gebürtige Augsburger.

Nicht nur NHL-Star Leon Draisaitl soll für Deutschland stürmen

Anders als bei den vergangenen Winterspielen pausiert die NHL für Olympia 2026 in Mailand. Das bedeutet, dass alle großen Eishockey-Nationen wie Kanada, Tschechien, Schweden, Finnland oder die USA ihre besten Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga benennen werden. Für Deutschland sollen die deutschen NHL-Stars Leon Draisaitl, Moritz Seider, Lukas Reichel, J.J. Peterka oder auch Philipp Grubauer auflaufen. Bundestrainer Harold Kreis hat auch Nico Sturm bislang fest eingeplant.