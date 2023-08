SK Gaming CEO Alexander Müller: "Erfolg ist nicht zufällig"

Endlich steht die lang ersehnte Prime-League-Trophäe bei SK in Köln. Kein Zufall, sagt Geschäftsführer Müller. Als nächstes soll es für das Team auch international ganz nach oben gehen.

SK Gaming Prime hat sich jüngst zum Titel in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga gespielt. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht Alexander Müller, Geschäftsführer der Kölner Organisation, über das erfolgreiche Jahr und die Aussicht auf das internationale Turnier EMEA Masters.

Frage: Wie fühlt es sich an, nach langer Zeit jetzt den Prime-League-Titel in der Hand zu halten?

Antwort: Tatsächlich überraschend gut. Die Trophäe steht da jetzt zweieinhalb Meter von mir entfernt. Sie ist unfassbar schwer. Und sie ist unfassbar schön. Also sie bedeutet uns wirklich extrem viel. Man sieht das so selten, wie viel Mühe sich Teams geben, in dem Fall hast du das aber einfach gesehen. Auf diese Trophäe haben wir fünf Jahre hingearbeitet. Und fünf Jahre im E-Sport sind verdammt lang.

SK Prime: "Jeder Cent hat sich bezahlt gemacht"

Frage: Ende 2022 wurde das Team neu aufgebaut. Hat sich die Investition in das Team ausgezahlt?

Antwort: Also die Investition bei uns liegt tatsächlich hauptsächlich in dem Team um das Team. Da legen wir am meisten Wert darauf, dass das tiptop ist und dass das gut funktioniert. Da glaube ich, dass sich jeder Cent, den wir da reingepackt haben, auch bezahlt gemacht hat. Das ist mir auch wichtig, das an der Stelle mal zu sagen - wenn du den Erfolg einfährst, das ist nicht zufällig. Das ist geplant. Das ist gewollt.

Frage: Beim letzten EMEA-Masters-Turnier stand SK im Halbfinale. Wie konkurrenzfähig ist das Team bei diesen EMEA Masters?

Antwort: Das Team, so wie es jetzt dasteht, ist vielleicht das bereiteste Team, was wir bisher ins Rennen geschickt haben. Wenn wir jetzt nicht aufgrund der langen Saison irgendwo in ein Loch fallen, dann habe ich das Gefühl, dass wir gut gerüstet sind, um da im europäischen Wettbewerb auch wieder oben mitzumischen und das Halbfinale oder vielleicht sogar das Finale in Montpellier zu erreichen. Es gibt auch andere Teams, die haben sich toll entwickelt. Und da haben wir natürlich auch Respekt vor. Trotzdem wollen wir das Ding gewinnen. Ist doch überhaupt keine Frage.

Zur Person: Alexander Müller ist Geschäftsführer von SK Gaming. Die Kölner Organisation zählt zu den erfolgreichsten E-Sport-Teams weltweit und ist seit über 25 Jahren in verschiedenen E-Sport-Titeln wie Rocket League, Clash Royale oder League of Legends vertreten.

(Interview: Vivien Deffner, dpa)