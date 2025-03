Marco Niewollik: „Da war klar, dass ich kämpfen werde“

Der 2. Februar war der Tag, der für den Eishockey-Profi Marco Niewollik alles änderte. Der 20-Jährige steht bei den Augsburger Panthern unter Vertrag, spielte bis dahin aber mit einer Förderlizenz für den Oberligisten EC Peiting. So sollen junge Spieler Spielpraxis sammeln - auch an diesem Sonntag gegen Bayreuth. Nach einem Check kracht Niewollik mit dem Kopf voraus in die Bande, bleibt auf dem Eis liegen und kann sich nicht mehr bewegen. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn mit schweren Nackenverletzungen in die Unfallklinik Murnau. Es folgen Wochen der Ungewissheit. Es ist zunächst nicht klar, ob er wieder wird laufen können. Zwei komplizierte Operationen später ist immerhin diese Sorge genommen. Niewollik kämpft sich zurück ins Leben. Ein Gespräch über das, was geschehen ist, vor allem aber über das, was kommt. Über kleine Schritte und ein großes Ziel.

