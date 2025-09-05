Nagelsmann muss auch sich hinterfragen

Damit hatte keiner gerechnet. Am wenigsten Julian Nagelsmann selbst. Vollmundig hatte er vor dem Start der Qualifikation vom WM-Titel als Ziel gesprochen. Dumm nur, dass der Donnerstagabend in Bratislava diese kernige Ansage in keinster Weise mit Inhalt unterfütterte. Im Gegenteil: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss nach dem 0:2 gegen die Slowakei gar um die Teilnahme bei der WM bangen.
Kommentar
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden