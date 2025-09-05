Icon Menü
Nach Slowakei-Blamage: Nagelsmann muss auch sich hinterfragen

Kommentar

Nagelsmann muss auch sich hinterfragen

Die deutsche Nationalmannschaft blamiert sich in der Slowakei. Die WM-Teilnahme scheint in Gefahr. Ist Nagelsmann noch der richtige Trainer?
Marco Scheinhof
Von Marco Scheinhof
    •
    •
    •
    Julian Nagelsmann konnte nicht glauben, was seine Mannschaft am Donnerstag in der Slowakei gezeigt hat.
    Julian Nagelsmann konnte nicht glauben, was seine Mannschaft am Donnerstag in der Slowakei gezeigt hat. Foto: Christian Charisius, dpa

    Damit hatte keiner gerechnet. Am wenigsten Julian Nagelsmann selbst. Vollmundig hatte er vor dem Start der Qualifikation vom WM-Titel als Ziel gesprochen. Dumm nur, dass der Donnerstagabend in Bratislava diese kernige Ansage in keinster Weise mit Inhalt unterfütterte. Im Gegenteil: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss nach dem 0:2 gegen die Slowakei gar um die Teilnahme bei der WM bangen.

