E-Sportler loben das Gameplay von EA Sports FC 24

E-Sportler sind glücklich mit ihren ersten Gameplay-Eindrücken der neuen Fußballsimulation EA Sports FC 24. Sie erwarten eine aufregendere Saison als beim Vorgänger FIFA 23.

Heute erscheint die neue Fußballsimulation EA Sports FC 24. Zwei Tage vorher lud der Entwickler Fußballstars wie Alexandra Popp und Youssoufa Moukoko, aber auch E-Sportler und Szene-Größen zum Event nach Köln.

Viele professionelle FC-Spieler durften schon ein paar Tage zocken und schlugen im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur ungewöhnlich positive Töne über das Gameplay an. "Es ist endlich wieder schwieriger geworden, zu verteidigen", sagt der ehemalige deutsche Einzelmeister Dylan "DullenMIKE" Neuhausen. "Das führt zu einer höheren Skill Gap", also den Unterschied zwischen den Fähigkeiten der E-Sportler.

"Im letzten FIFA-Teil hat der Computer in der Verteidigung zu viel geholfen", sagt auch Benedikt "BeneCR7x" Bauer. "Das Spiel wird definitiv offensiver und torreicher."

Ruhiger Spielaufbau, Dribbling und Playstyles

Auf der Suche nach der neuen Meta stellte der E-Sportler des VfL Wolfsburg bisher fest: "Dieses Mal gibt es viele Möglichkeiten. Seien es Tricks, Flanken, das enge Dribbling, Steilpässe - das Spiel hat viele Facetten. Jeder kann da seine Stärken finden".

DullenMIKE setzt aktuell auf einen "ruhigen Spielaufbau", sagt er. "Die Konter sind schwächer geworden. Du kannst nicht mehr so einfach deine Stürmer mit einem Steilpass durchschicken", sagt er. "Man muss eher wie beim Handball um den Strafraum herumpassen."

Neu sind auch die sogenannten Playstyles. 34 dieser Spielstile gibt es in den Kategorien Torschießen, Passen, Ballkontrolle, Defensive, Physis und Torhüter. "Die Playstyles haben einen extrem großen Einfluss auf die Fähigkeiten der Spieler, vor allem in der Offensive", sagt Matthias "Stylo" Hietsch. Besonders stark sei der Stil Technik+. "Der ermöglicht es, kontrolliert und eng zu dribbeln. Messi und Musiala spielen sich dadurch sehr stark", sagt er.

EA Sports FC 24: Tschüss, Fünferkette

EA scheint sich in diesem Jahr einiger Kritik der E-Sportler angenommen zu haben. Viele der Änderungen zielen darauf ab, ihnen mehr Möglichkeiten in der Offensive an die Hand zu geben, gleichzeitig aber auch sehr defensiven Stile zu bestrafen.

Auf X, ehemals Twitter, teilten einige E-Sportler eine neue Regel, die ihnen EA für die Pro-Saison mitgeteilt hat: Alle Formationen, die zu einer defensiven Fünferkette gemacht werden können, scheinen für die neue Saison verboten zu sein. Damit wird das oft kritisierte Bunkern deutlich schwieriger.

Auch bei den Vorgängern wie FIFA 23 und 22 gab es von den Profis positive Töne nach den ersten Tagen. Gameplay-Probleme wurden erst nach Wochen oder mehreren Software-Updates deutlich.

(Von Pascal Mühle, dpa)