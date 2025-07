Zigaretten, meine Oma und Hulk Hogan

Omas Kirschbaum trug die besten Kirschen der Welt. Die Himbeerbüsche trugen die leckersten Himbeeren. Oma hat geraucht. Sie hielt nicht viel davon, dafür extra vor die Tür zu gehen. In den 80er- und 90er-Jahren war das Wort „Passivrauchen“ nicht erfunden. Sie war eine lebende Nebelmaschine. Oma hing an ihren Pflanzen, verfolgte dabei aber einen eher freiheitlichen Ansatz. Gegen Feindesgetier ging sie allerdings unbarmherzig vor. Oma bewaffnete zwei ihrer Enkel mit Zangen, mischte ein hauptsächlich aus Essig bestehenden Sud an und schaute interessiert dabei zu, wie die aufgesammelten Nacktschnecken mit dem Gebräu reagierten. Der glibbrige Rest fand seine letzte Bestimmung im Gully vor dem Haus.

Abende bei Oma waren die besten. Senfeier, Süßigkeiten, Brettspiel. Wobei Oma nicht vor der undankbaren Aufgabe zurückschreckte, die Kinder auf die Härten des Lebens vorzubereiten. Sie beschiss, wo es nur ging. Anschließend Fernsehen. Oma liebte Wrestling. Der Freitagabend gehörte dem Undertaker, dem Ultimate Warrior und dem Macho Man. Wenn sich einer der Kolosse vom obersten Ringseil auf seinen auf der Matte krümmenden Gegner hechtete, juchzte die Frau auf der durchgesessenen Couch erfreut. Oma wusste besser als die zwei Kinder, dass schon vor Kampfbeginn klar war, wer am Ende jubeln würde. Ob Show oder Sport interessierte Bruder und siebenjährige Schwester nicht. Oma glaubte nicht, dass der als Bestatter auftretende Undertaker schädliche Wirkung für die Kleine haben könnte. Oma hatte recht. Wie immer.

Hulk Hogan war der bekannteste Wrestler. Er gewann die wichtigsten Kämpfe. Er stürmte in den Ring, wenn einer der Guten aufgrund unfähiger Ringrichter, unfairer Gegner, unbarmherziger Schicksalsschläge oder einer Mischung daraus kurz davor war, gegen einen der Bösen zu verlieren. Hulk Hogan beruhigte das Gerechtigkeitsempfinden von mindestens zwei Kindern. Später wechselte Hogan ins Schurkenfach. Noch später wurde bekannt, dass er privat nicht jener Saubermann war, den er lange im Ring gespielt hatte. Oma hatte da schon lange das Interesse an Wrestling verloren. Sie schaute lieber Formel 1.

Hulk Hogan ist nun mit 71 Jahren gestorben. Bürgerlich hieß er Terrence Gene Bollea. Bürgerlich war er wohl in mancher Hinsicht unangenehm. Anders freilich als Oma. Oma und Hulk Hogan waren ein unschlagbares Duo. Oma ist schon länger dort, wohin sich Hogan jetzt verabschiedet hat. Die Erinnerung bleibt. An innerhäusige Nebelschwaden, Oma, Hogan. Was für eine glückliche Kindheit.