Nachruf

17:18 Uhr

Zum Tod von Mino Raiola: Vaterfigur, Strippenzieher, Feindbild

Plus Mino Raiola galt als einer der einflussreichsten und schillerndsten Spielerberater im Milliarden-Poker Fußball. Jetzt ist er im Alter von 54 Jahren gestorben.

Von Marc Stevermüer

Sein Aufstieg beginnt im "Palladium". Als kleiner Junge. In der Pizzeria seines Vaters im niederländischen Haarlem vor den Toren Amsterdams spült und kellnert der kleine Mino Raiola, er schuftet sieben Tage die Woche. Es ist eine harte, aber auch lehrreiche Zeit. "Alles, was ich kann, habe ich im Restaurant gelernt", sagte Raiola Jahre später einmal in einem Interview mit dem Magazin 11Freunde. Da war er aber längst kein Kellner mehr, sondern zu einem der schillerndsten und umstrittensten Spielerberater im Fußball-Geschäft aufgestiegen. Am Samstag starb der 54-Jährige in einem Mailänder Krankenhaus nach schwerer Krankheit.

