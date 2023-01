Zum Tod von Rosi Mittermaier: Eine, die immer Mensch geblieben ist

Passiert mir nur selten, aber heute laufen mir beim Schock der Nachricht ein paar Tränen über die Wangen. Sie war so ein toller sympathischer Mensch. Uneitel, natürlich, liebevoll. Dass oft die Besten so früh gehen müssen. Sportlerin war sie auch eine tolle herausragende, aber da gibt es viele. Nein, Rosi Mittermaier war etwas Besonderes. Man wird oft und immer gern an sie denken! Mein Mitgefühl Christian, Amelie und Felix mit Schwiegerkindern und Enkel. Es ist ein herber Verlust. Aber die Erinnerung an sie wird sie immer tragen.

