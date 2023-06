BIG wechselt in CS:GO-Offseason drei Spieler aus

Nach einer wenig erfolgreichen Counter-Strike-Saison wechselt BIG drei Spieler aus.

Neben zwei Spielern aus dem Academy-Team gibt es auch eine externe Neuverpflichtung.

Aus der bisherigen Aufstellung bleibt neben Ansager Johannes "tabseN" Wodarz nur Karim "Krimbo" Moussa. Aus dem eigenen Academy-Team rücken dafür Elias "s1n" Stein, der bereits beim Rio-Major als Ersatzspieler zum Einsatz kam, sowie David "prosus" Hesse auf. "Wir haben Jahre in ihre Ausbildung gesteckt und eng mit ihnen an unser Vision gearbeitet. Nun ist es Zeit, sie von der Leine zu lassen", erklärt BIGs Chief Gaming Officer Roman Reinhardt in einer Pressemitteilung.

Als neuer AWP-Spieler kommt Mateusz "mantuu" Wilczewski, der zuletzt vor einem Jahr bei OG aktiv war. Der polnisch-britische Spieler war zuvor bereits in der deutschen Szene, mit Alternate Attax wurde er 2019 deutscher Meister. Der erst im Februar beförderte Marcel "hyped" Köhn tritt im Gegenzug den Schritt zurück in die Academy an.

Der Kern der neuen Aufstellung hatte als Academy-Team zuletzt die ESL Meisterschaft gewonnen. Der dort erspielte Startplatz zur IEM Cologne dürfte somit an die erste Mannschaft gehen.

(dpa)