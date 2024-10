Nadals Abschied in Malaga - Gegen Deutschland?

Zum Abschluss seiner fantastischen Karriere strebt Tennisstar Rafael Nadal einen besonderen Titel an. Zum sechsten Mal könnte der 38-Jährige mit Spanien den Davis Cup gewinnen - und dabei bei der Endrunde in Malaga vor heimischem Publikum auch auf das deutsche Team treffen.

Los geht die Abschiedstour am 19. November. Die Gastgeber-Nation mit Nadal und dem Weltranglisten-Zweiten Carlos Alcaraz trifft im Viertelfinale im Palacio Deportes Martín Carpena auf Hartplatz auf die Niederlande. Gewinnen die Spanier, geht Nadals Auftritt im Halbfinale gegen Deutschland weiter - falls das deutsche Team zuvor gegen Kanada gewinnt.

Spätestens am 24. November im Endspiel des prestigeträchtigen Nationen-Wettbewerbs wird der Ausnahmesportler und 22-fache Grand-Slam-Sieger abtreten. Am liebsten mit der «hässlichsten Salatschüssel», wie der Pokal genannt wird, in den Händen.

Erstes Finale vor 20 Jahren

«Ich denke, der Kreis schließt sich», sagte Nadal. Das Davis-Cup-Finale in Sevilla 2004 sei eines «seiner ersten großen Freuden» als Tennisprofi gewesen. Vor 20 Jahren gewann Spanien 3:2 gegen die USA, der damals 18-jährige Nadal holte mit einem Sieg gegen Andy Roddick einen Punkt. Auch 2008, 2009, 2011 und 2019 triumphierte Nadal mit der spanischen Mannschaft im Davis Cup.

Ob er diesmal allerdings auch im Einzel zu sehen sein wird oder sein Körper nur Doppel zulässt, ist unklar und kann sich kurzfristig entscheiden. Die Aufstellungen werden erst kurz vor dem Matchbeginn endgültig bekannt.

Angekündigt ist Nadal zuvor beim umstrittenen, hochkarätig besetzten Showevent «Six Kings Slams» in Saudi-Arabien. Vom 16. bis 19. November sollen dort neben Nadal Novak Djokovic, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Daniil Medwedew und Holger Rune teilnehmen.

Mit einem Sieg im Einzel machte Rafael Nadal 2019 den Davis-Cup-Titel für Spanien perfekt. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa