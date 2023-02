Nach Verbal-Attacke: Nagelsmann kommt mit milder Strafe davon

Nach seiner Verbal-Attacke gegen ein Schiedsrichterteam hat das DFB-Sportgericht jetzt die Strafe für Julian Nagelsmann bekannt gegeben. Sie ist mild ausgefallen.

Nach seinem verbalen Ausraster beim Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag kommt Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann ohne Sperre und mit einer milden Strafe davon. Das DFB-Sportgericht hat entschieden, dass der 35-Jährige 50.000 Euro bezahlen muss. Nagelsmann hat dem Urteil bereits zugestimmt, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Nagelsmanns Ausraster: Deshalb gab es keine Sperre

Nagelsmann hatte sich nach der 2:3-Niederlage im Kabinentrakt unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam um Tobias Welz geäußert. In einem ZDF-Interview hatte der Trainer eingeräumt, dass bei seinem Ausbruch auch die Äußerung "weichgespültes Pack" gefallen sei. "Da er bislang sportgerichtlich noch nicht in Erscheinung getreten war, sich noch am selben Abend entschuldigte und auch in der Stellungnahme an den Kontrollausschuss Einsicht zeigte, sah das Gremium von der Beantragung eines Innenraumverbots ab", hieß es in der Mitteilung.

Noch am Abend nach dem Vorfall hatte sich Nagelsmann für seine massive Kritik an Referee Welz entschuldigt. "Emotionen gehören zum Sport dazu. Und angesichts der Roten Karte musste ich mir nach dem Spiel Luft machen", erklärte er auf Twitter. Er müsse sich für seine Wortwahl gegenüber dem Team rund um Tobias Welz entschuldigen. "Da bin ich leider eindeutig zu weit gegangen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Rote Karte war Auslöser für Nagelsmanns Attacke

Der Auslöser für den Zorn von Bayerns Cheftrainer war eine Rote Karte gegen Bayerns französischen Innenverteidiger Dayot Upamecano. Er war in der 8. Minute von Schiedsrichter Welz wegen einer Notbremse vom Platz gestellt worden. Vom Sportgericht des DFB wurde er deshalb für ein Spiel gesperrt. Der Abwehrspieler fehlt den Münchnern damit am Sonntag (17.30 Uhr) im Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin. (mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung