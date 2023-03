Tottenham ist für Nagelsmann wohl keine Option

Geht es für Julian Nagelsmann schon bald in der Premier League weiter? Der Ex-Bayern-Coach wird bei den Spurs gehandelt. Doch laut einem Bericht ist der Verein keine Option für Nagelsmann.

Geht es für Julian Nagelsmann schon bald von München nach London? Nach der Trennung von Antonio Conte und Tottenham Hotspur ist der ehemalige Trainer des FC Bayern Medienberichten zufolge ein heißer Kandidat auf den Trainerposten bei dem Premier-League-Club. Lange Zeit wurde Thomas Tuchel als neuer Coach bei Tottenham gehandelt. Der tritt jetzt aber die Nachfolge von Nagelsmann beim FC Bayern an. Der wurde in der vergangenen Woche bei den Münchnern entlassen.

Auch für Nagelsmann ist der Premier-League-Club laut einem Bericht der Bild offenbar keine Option, obwohl er scheinbar der Wunschkandidat Tottenhams gewesen ist. Stattdessen wolle der Trainer sein Aus in München erst einmal verarbeiten. Die Times berichtete, dass die Nordlondoner bereits Kontakt zu Nagelsmann aufgenommen hatten.

Tottenham hatte die sofortige Trennung von Conte bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit sei "im beidseitigen Einvernehmen" beendet worden. Bis auf Weiteres wird das Team vom bisherigen Assistenten Cristian Stellini trainiert. Conte hatte zuletzt mit Kritik an Mannschaft und Verein für Aufsehen gesorgt. In einer Wutrede nach dem 3:3 beim Tabellenletzten FC Southampton hatte Conte seine Spieler als "selbstsüchtig" bezeichnet und warf ihnen vor, nicht unter Druck spielen zu können. Dies habe auch etwas mit der Geschichte des Clubs zu tun, der seit 1991 lediglich einmal den Ligapokal (2008) gewonnen hatte. Die Trennung war demnach keine große Überraschung.

Tottenham Hotspur: Neben Nagelsmann werden auch andere Namen gehandelt

Neben Nagelsmann berichten Medien auch über andere prominente Namen – insbesondere Mauricio Pochettino genießt bei Tottenham einen hervorragenden Ruf. Der Argentinier hatte den Club zwischen 2014 und 2019 trainiert und dabei unter anderem ins Champions-League-Finale geführt. Auch Pochettino wäre derzeit sofort verfügbar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Immer wieder wird aber auch der Name von Frankfurts Oliver Glasner genannt. Der Österreicher genießt nach dem Gewinn der Europa League im vergangenen Jahr einen hervorragenden Ruf, in der Champions-League-Vorrunde war es auch zum Aufeinandertreffen zwischen den Spurs und der Eintracht gekommen. In Frankfurt hat Glasner noch einen Vertrag bis 2024 und hatte sich zuletzt sehr unzufrieden mit den Auftritten seiner Mannschaft gezeigt. Ein weiterer Kandidat in Tottenham soll auch Luis Enrique sein, der nach der enttäuschenden WM mit Spanien als Nationalcoach aufgehört hatte.

Bleibt Hary Kane bei Tottenham Hotspur?

Ein weiteres großes Thema bei den Spurs ist derzeit Torjäger und Vereinsikone Hary Kane. Dessen Vertrag läuft 2024 aus. Der Stürmer wird mit Rekordmeister Manchester United in Verbindung gebracht, auch der FC Bayern wird als möglicher neuer Club gehandelt. (mit dpa)