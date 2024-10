Mit Becker als Gast - Thiem feiert Tennis-Abschiedsevent

Mit Alexander Zverev als Showmatch-Gegner und Boris Becker als einem der prominenten Gäste hat sich Tennisprofi Dominic Thiem kurz vor seinem Karriereende schon einmal vom Publikum verabschiedet. Vor 5.000 Zuschauern in Wien bestritt der US-Open-Sieger von 2020 zunächst einen Satz gegen Zverev, den er dem Anlass gebührend mit 6:3 für sich entschied.

Das Duell erinnerte an Thiems Grand-Slam-Erfolg vor vier Jahren. Im Endspiel von New York hatte sich der Österreicher trotz eines 0:2-Satzrückstandes gegen den gebürtigen Hamburger behauptet. Der US-Open-Titel war der größte Erfolg seiner Tennis-Laufbahn.

Karriereende am Dienstag?

«Natürlich geht es auf keinen Fall spurlos an mir vorüber. Irgendwann nächste Woche ist es so weit», sagte Thiem über sein anstehendes Karriereende. Der 31-Jährige startet zum Abschluss beim ATP-Turnier in Wien und soll am Dienstag gegen den Italiener Luciano Darderi ins Geschehen einsteigen.

Der an Position eins gesetzte Zverev wird am Montag gegen den Österreicher Joel Schwärzler antreten. «In erster Linie verliere ich einen Freund auf der Tour, aber wir haben natürlich auch die größten Matches zusammen gespielt», sagte Zverev: «Aber es ist ein auf Wiedersehen und kein Tschüss. Ich hoffe, dass ihm in ein, zwei Jahren langweilig wird und er noch einmal zurückkommt auf die Tour.»

Bei einem Spaß-Wettbewerb im Anschluss an den Showsatz war auch Becker auf dem Center Court. Danach folgte die Ehrung mit Video-Rückblick auf Thiems Karriere, Einspielungen von Glückwünschen von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer.

