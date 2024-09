Chiefs holen Sieg zum Start: 27:20 gegen Baltimore Ravens

Die Kansas City Chiefs sind mit einem Sieg in die NFL-Saison gestartet und haben gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen die stark eingeschätzten Baltimore Ravens holte der Super-Bowl-Sieger der beiden vergangenen Jahre ein 27:20. Die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes wollen als erstes Football-Team der Geschichte den Super Bowl dreimal in Serie gewinnen. Sie setzten sich am Ende auch durch, weil ein Ravens-Profi bei auslaufender Uhr mit einer Zehenspitze auf der Auslinie landete und sein Fang nicht als Touchdown zählte.

«Das war nervenaufreibend. Es ist ein großartiges Football-Team, hier mit einem Sieg wegzulaufen ist ein super Start in die Saison», sagte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. «Es gibt viel, worin wir besser werden müssen, aber es ist ein guter Start.»

In der wegen eines starken Gewitters um 20 Minuten verzögerten Partie gingen die Ravens als erstes in Führung. Lamar Jackson führte seine Offensive zielstrebig, aus der Ruhe bringen ließen sich die Gastgeber davon allerdings nicht und glichen ebenfalls mit der ersten Angriffsserie aus. Sehr zur Freude von Pop-Superstar Taylor Swift, die wie so häufig in der vergangenen Saison wieder im Stadion war und ihren Freund Travis Kelce bejubelte. Der Chiefs-Profi hatte ein unauffälliges Spiel und verbuchte am Ende drei gefangene Pässe über 34 Yards. Mahomes kam auf einen Touchdown-Pass und warf für 291 Yards.

Fußspitze verhindert Ravens-Touchdown im letzten Spielzug

Jackson kam auf ebenfalls starke 273 Yards und einen Touchdown-Pass. Sekunden vor Schluss hatten die Ravens noch drei große Gelegenheiten zum Ausgleich, konnten aber nicht mehr punkten. Am Ende war ein Fuß von Isaiah Likely auf der Auslinie entscheidend und verhinderte einen weiteren Ravens-Touchdown.

NFL-Rookie erzielt zwei Touchdowns

Mann des Abends in der Neuauflage des Conference-Finals aus der vergangenen Saison war am Ende der junge NFL-Neuling Xavier Worthy, der in seinem ersten Spiel in der National Football League zwei Touchdowns für die Chiefs erzielte. Nach dem Ausgleich im ersten Viertel war er auch verantwortlich für den Touchdown im Schlussviertel, mit dem die Chiefs den Zehn-Punkte-Vorsprung wiederherstellten, nachdem Jackson die Ravens bis auf 17:20 herangeführt hatte.

