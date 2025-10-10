Prügelknabe war gestern: Das ist der DFB-Gegner Luxemburg

Auch im Fußball trifft man sich anscheinend immer zweimal. Jeff Strasser und Julian Nagelsmann, die Nationaltrainer von Luxemburg und Deutschland, dienen gerade als gutes Beispiel. Gemeinsam im Fußballlehrer-Lehrgang 2015/16 ausgebildet, begegnen sich die beiden ein Jahrzehnt später im Rahmen der WM-Qualifikation, wenn der David beim Goliath in der ausverkauften Arena in Sinsheim antritt (Freitag 20.45 Uhr/ARD). Strasser verriet, er habe Nagelsmann in Erinnerung „als sehr sympathischen Menschen, mit dem man sich gut unterhalten konnte: Fachlich ist er extrem stark, vor allem was taktische Aspekte betrifft.“

Doch seine Nation hat auch erhebliche Fortschritte gemacht. Wer Luxemburg als Zwerg bezeichnet, der wie vor der WM 1998 oder WM 2006 mal eben mit 7:0 aus dem Stadion geschossen wird, begeht einen großen Fehler. Viel hätte nicht gefehlt und das kleine Großherzogtum hätte ja bei der EM 2024 mitgespielt. Luxemburg scheiterte unter der Leitung des inzwischen bei Waldhof Mannheim arbeitenden Luc Holtz erst in den Play-offs gegen Georgien (0:2). In der Qualifikation gab es ein achtbares 0:0 in der Slowakei, wo sich die DFB-Elf zuletzt blamiert hat. Bosnien wurde mit 4:1 und 2:0 geschlagen, gegen Island endeten die Duelle 3:1 und 1:1. Die Rolle des Prügelknaben war einmal. Auch in den bisherigen EM-Qualifikationsspielen gegen Nordirland (1:3) und Slowakei (0:1) war der Fifa-Weltranglisten-96. nicht viel schlechter.

Viele Profis der Luxemburger haben sich im Ausland weiterentwickelt

Strasser hat diesen Sommer ein Team mit einem anderen Selbstverständnis übernommen. „Viele unserer Spieler haben sich im Ausland weiterentwickelt“, erklärt der frühere Bundesliga-Profi des 1. FC Kaiserslautern und von Borussia Mönchengladbach. Der 51-Jährige war einst ein solider Bundesliga-Verteidiger, der eine körperbetonte Spielweise pflegte. Sowohl auf dem Betzenberg als auch dem Bökelberg bejubelten die Fans gerade seine rustikalen Grätschen. In der Pfalz arbeitete er Anfang 2018 auch als Trainer, doch nach einem Zusammenbruch wegen Herzrhythmusstörungen während eines Zweitligaspiels gegen Darmstadt 98 trat er nach wenigen Monaten aus gesundheitlichen Gründen wieder zurück. Heute geht es Strasser wieder gut, und der 98-fache Nationalspieler Luxemburgs profitiert vom gestiegenen Stellenwert des Fußballs.

Die luxemburgisch-deutschen Beziehungen haben beim Aufschwung geholfen: Sechs aktuelle Nationalspieler spielen beim großen Nachbarn, nicht alle natürlich in der Bundesliga, aber dort hat sich beispielsweise Danel Sinani beim FC St. Pauli in dieser Saison einen Stammplatz als Kreativkraft erkämpft. Dazu kommt Aiman Dardari der beim FC Augsburg den Sprung in den Bundesligakader geschafft hat. Der aus der Bundesliga bekannteste Akteur ist Leandro Barreiro, dessen Eltern einst über Portugal aus Angola nach Luxemburg kamen. Beim FSV Mainz reifte er zum lauf- und zweikampfstarken Leistungsträger, ehe es den 25-Jährigen im vergangenen Sommer ablösefrei zu Benfica Lissabon zog. Seine Begabung ist so auffällig, dass ihn die Sportpresse Luxemburg Ende 2023 sogar zum „Sportler des Jahres“ in dem Land mit 660.000 Einwohnern kürte.

Gerson Rodrigues ist Rekordtorschütze Luxemburgs - und nicht nominiert

Mittelfeldarbeiter Barreiro gilt in vielerlei Hinsicht als Vorbild, was vom lange besten Stürmer Gerson Rodrigues nicht zu behaupten ist. Der Rekordtorschütze sorgte wochenlang für viele Diskussionen, als er trotz einer Verurteilung zu einer Haftstrafe von 18 Monaten auf Bewährung wegen mehrfacher Körperverletzung fürs Nationalteam nominiert werden sollte. Es ging um Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt seiner früheren Partnerin, die sich direkt an Strassers langjährigen Vorgänger Holtz wandte. Erst im August entschied Luxemburgs Fußball-Verband FLF, den Wandervogel nicht mehr zu nominieren