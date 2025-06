Nationalmannschaft der Frauen: Wer ist im Kader für die EM 2025 dabei?

Die UEFA Women’s EURO 2025 findet diesen Sommer vom 2. Juli bis zum 27. Juli statt und markiert die 14. Ausgabe des europäischen Turniers, welches nun bereits zum dritten Mal mit 16 Teams ausgetragen wird. 2023 wurde die Schweiz als Gastgeber des Wettkampfs ausgewählt. Die Teilnehmer sind in vier Gruppen mit je vier Teams aufgeteilt. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in diesem Jahr in Gruppe C. Die letzte Fußball-EM der Damen fand im Jahr 2022 statt. Damals gewann England und tritt damit 2025 als Titelverteidiger an.

2022 scheiterte Deutschland kurz vor dem Ziel. Das Team erreichte den zweiten Platz und ging damit als Vizeeuropameister aus dem Turnier. Im Finalspiel gegen England mussten die deutschen Damen eine 2:1 Niederlage hinnehmen. Ob die Mannschaft um Trainer Christian Wück dieses Jahr ein noch besseres Ergebnis erreichen kann, wird sich im Juli zeigen.

Wie ist in diesem Jahr der Kader der deutschen Nationalmannschaft aufgestellt? Die Antwort darauf und weitere nützliche Informationen zum Turnier finden Sie in diesem Artikel.

Kader für die Frauen-EM 2025: Welche Spielerinnen sind dabei?

Über Instagram hat der DFB bekannt gegeben, welche Spielerinnen Teil des Kaders für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz sind. Das sind die Sportlerinnen und ihre Positionen:

Tor:

Ann-Katrin Berger (NY/NJ Gotham)

Stina Johannes (Eintracht Frankfurt)

Ena Mahmutovic (FC Bayern München)

Abwehr:

Giulia Gwinn (FC Bayern München)

Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg)

Franziska Kett (FC Bayern München)

Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt)

Rebecca Knaak (Manchester City)

Sarai Linder (VfL Wolfsburg)

Janina Minge (VfL Wolfsburg)

Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt)

Mittelfeld/Angriff:

Jule Brand (VfL Wolfsburg)

Klara Bühl (FC Bayern München)

Selina Cerci (TSG 1899 Hoffenheim)

Sara Däbritz (Olympique Lyon)

Linda Dallmann (FC Bayern München)

Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)

Giovanna Hoffmann (RB Leipzig)

Sydney Lohmann (FC Bayern München)

Sjoeke Nüsken (FC Chelsea)

Lea Schüller (FC Bayern München)

Elisa Senß (Eintracht Frankfurt)

Cora Zicai (SC Freiburg)

Wie ist die Gruppenaufteilung bei der EM 2025?

Gruppe A: Schweiz, Norwegen, Island, Finnland

Gruppe B: Spanien, Italien, Belgien, Portugal

Gruppe C: Deutschland , Schweden, Dänemark, Polen

Gruppe D: Frankreich, England, Niederlande, Wales

Wo werden die Spiele in der Schweiz ausgetragen?

In insgesamt acht Stadien in unterschiedlichen Städten des Landes werden in diesem Jahr die EM-Spiele ausgetragen. Die EM-Schauplätze im Überblick:

Basel: St. Jakob Park (ca. 34.050 Plätze)

Bern: Wankdorfstadion (ca. 29.650 Plätze)

Genf: Stade de Genève (ca. 30.084 Plätze)

Zürich: Letzigrund (ca. 23.150 Plätze)

Luzern: Allmend Stadion (ca. 14.500 Plätze)

Sion: Tourbillon (ca. 8.000 Plätze)

St. Gallen: Arena St. Gallen (ca. 16.100 Plätze)

Thun: Arena Thun (ca. 10.000 Plätze)

Wie ist der zeitliche Ablauf des Turniers?

Die Gruppenphase der Europameisterschaft findet vom 2. bis zum 13. Juli 2025 statt. Anschließend geht der Wettkampf in die K.o.-Phase über. Zunächst mit den Viertelfinals vom 16. Juli bis zum 19. Juli. Danach folgen die Halbfinals am 22. Juli und 23. Juli. Zu guter Letzt findet dann am 27. Juli 2025 um 18 Uhr in Basel das Finale der EM statt.